Битката продължава! 15 Атракции в надпревара за сърцата на българите - ГЛАСУВАЙТЕ

Битката за Чудесата на България продължава

15 от най-големите културно-исторически и туристически атракции за последните 15 години влизат в люта надпревара за първото място. Победителят ще бъде обявен на уникалния спектакъл – церемония за връчване на юбилейните награди „Чудесата на България“, който ще се състои на 1 ноември в едно от най-големите културни чудеса на страната ни – Народния театър „Иван Вазов“. Храмът на Мелпомена е партньор на събитието.

Организатор е Общество „Културно наследство“ – българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство „Европа Ностра“. Медийни партньори на спектакъла на „Стандарт“ и БНТ.

Режисурата на спектакъла, цялостното му оформление и спиращите дъха клиповете, които ще бъдат излъчени в залата на Народния театър, са дело на лидера в аудио-визуалните продукти "Smile Media", дългогодишен партньор на „Стандарт“ и „Чудесата на България“.

Чудо на годината, Атракция на годината, Бранд на годината ще бъдат определени с гласуване в агенция „Стандарт“, което тръгна на 10 октомври 2025 г. Всеки вече може да даде гласа си както за чудото на България, така и за Атракцията на страната ни, с която се гордеем най-много. Вотът е на адрес www.standartnews.com. В класацията участват крепости, светилища, манастири, съкровища, дестинации, които са били отличавани или номинирани в кампанията през последните 15 години. Вотът е за новите Чудеса на България, които влизат в новия модерен разказ за култура и туризъм, наречен Бранд България.

Вотът за Атракция на последните 15 години включва обекти от културно-историческото, природно и нематериално наследство, които са така социализирани и развити, че са се превърнали и туристическа атракция и магнит за българи и чужденци

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА АТРАКЦИЯ НА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

1. Остров Света Анастасия – Бургас

Единственият обитаем остров в България, обвит в мистерия и легенди. В миналото – манастир, убежище за пирати и затвор за политически затворници. Легендата разказва, че Света Анастасия спасила монасите от нападение, като предизвикала буря, която прогонила пиратите. Днес островът е емблема на Бургас и България, една от най-посещаваните атракции, културен център с музей, ресторант и сцена под открито небе.

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА АТРАКЦИЯ НА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

2. Цари Мали град – Белчин

Античната и средновековна крепост, възстановена и превърната в уникален интерактивен музей, е една от най-впечатляващите културно-исторически атракции на България. Намира се край самоковското село Белчин. Според легендата Гала Плацидия – дъщеря на император Теодосий I, майка на Валентиниан III и регентка на Западната Римска империя, тръгнала от Константинопол към Рим, за да освободи сина си от пленничество в Равена. Преди да потегли, тя се среща с брат си Хонорий, който е на смъртен одър. Той ѝ заръчва: „Ще вървите много дни, ще минете през Августа Траяна и Филипопол. Преди да стигнете Сердика, се отбийте на юг. В подножието на четирите планини – Рила, Витоша, Верила и Плана – край река Палакария, ще намерите райско място с чудотворна вода. Така и става… С вота на милион българи Цари Мали град стана чудо на България през 2013 г.

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА АТРАКЦИЯ НА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

3. Царевец и Трапезица – Велико Търново

Символи на българската държавност. Царевец е бил резиденция на царете, а Трапезица – дом на болярите. Легендата за Балдуиновата кула разказва за пленения латински император. Светлинното шоу „Звук и светлина“ превръща крепостта в сцена на историята. Азербайджанската фондация „Гейдар Алиев“ отпусна 2,5 милиона лева за реставрацията и социализацията на крепостта Трапезица, а първата дама на страната Мехрибан Алиева посети България на 22 септември 2016 г., по случай Деня на независимостта - за официалното откриване на обновената крепост.

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА АТРАКЦИЯ НА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

4. Мадарският конник и Шуменска крепост

Мадарският конник е уникален скален релеф, признат от ЮНЕСКО, изсечен високо в скалите, вероятно в чест на хан Тервел. Шуменската крепост – свидетел на тракийски, римски и български епохи, пази тайни от над 3000 години.

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА АТРАКЦИЯ НА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

5. Крепост „Перистера“ – Пещера

Името ѝ идва от гръцкото „гълъб“ – символ на Светия дух. Легендите за Крепостта на гълъба разказват за скрити тунели и съкровища. Възстановена с внимание към детайла, тя разказва за римски легиони, средновековни битки и духовна сила. „Перистера“ бе отличена за крепост на десетилетието през 2021 г., когато кампанията „Чудесата на България“ навърши 10 години.

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА АТРАКЦИЯ НА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

6. Белоградчишките скали и пещерата Магурата

Природният спектакъл от каменни великани, наподобяващи хора и животни спира дъха на всеки, който е видял уникалните червени скали, които бдят над Белоградчик. Те привлякоха вниманието дори на най-богатия човек в света – Илон Мъск. Всяка скала разказва своя легенда – Мадоната, Конникът, Монасите, Ученичката, Адам и Ева, Кукувицата и т.н. Магурата пък пази праисторически рисунки, свидетелстващи за древни ритуали и култове. Повечето от изображенията са на 10 000 години, някои от тях обаче са на 43 000 години. Място, където природата и историята се преплитат. Днес Белоградчишките скали са сцена на фестивала „Опера на върховете“ и феноменален „декор“ за балонената фиеста в града, която продължава цял месец. В Магурата пък се прави уникално вино, пещерата е и сцена за културни събития.

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА АТРАКЦИЯ НА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

7. Гробницата в Свещари

Тракийски мавзолей, признат от ЮНЕСКО, с уникални женски кариатиди. Легендите разказват за тракийски принцеси, погребани с мистични ритуали. Архитектурата ѝ е без аналог в света. Намира се край село Свещари, в Североизточна България, в рамките на Историко-археологическия резерват „Сборяново“, който включва още десетки тракийски могили, светилища и останки от древния град Хелис – столицата на гетите. Открита е през 1982 г. при разкопки на Гинина могила. Датира от първата половина на III в. пр.н.е., от времето на елинистичната епоха. Смята се, че в нея е погребан гетският владетел Дромихет, известен с победата си над Лизимах – легендарният генерал на Александър Велики, наследил част от империята му.

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА АТРАКЦИЯ НА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

8. Баба Вида – Видин

Единствената изцяло запазена средновековна крепост у нас. Дунавската стража на вековете. Строена е върху основите на римски кастел, а през вековете е била резиденция на местни владетели, защитна крепост и затвор. Според легендата, тя е построена от принцеса Вида, която отказала да се омъжи и посветила живота си на защитата на народа. Днес крепостта е музей и сцена за културни събития, превърнала се в символ на устойчивост и българска гордост.

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА АТРАКЦИЯ НА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

9. Голямата и Малката базилики – Пловдив

Мозайки, които разказват за ранното християнство и величието на Филипопол. Всяка плочка е свидетелство за духовност, изкуство и културна приемственост. Възстановени с международна подкрепа, те са гордостта на Пловдив. Голямата базилика се намира в центъра на Пловдив, близо до площад „Централен“. Построена през IV–V век, по времето на император Константин Велики. Най-голямата раннохристиянска църква, открита в България – с площ над 2000 кв. м. Съдържа два слоя мозайки – над 2000 кв. м, с изображения на птици, геометрични мотиви и християнски символи. Малката базилика е в източната част на античния Филипопол, близо до бул. „Цар Борис III Обединител“. Датира от втората половина на V век. Подовете са покрити с многоцветни мозайки, включително монограми на епископи и християнски символи.

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА АТРАКЦИЯ НА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

10. Чудесата на Банско

Банско не е просто зимен курорт – това е възрожденският център на Пирин, където всяка улица разказва история. Градът е родно място на Паисий Хилендарски, чиято къща-музей пази духа на българското пробуждане. Тук се намира и Домът-музей на Никола Вапцаров, където можем да се докоснем до живота и творчеството на поета революционер. Сред перлите на Банско са: Веляновата къща – с оригинални дърворезби и стенописи от зограф Велян Огнев, църквата „Света Троица“ – построена през 1835 г., с внушителна камбанария и уникален иконостас, иконната изложба в Рилския метох, която представя творби на Банската иконописна школа, съчетаваща традиция и индивидуален стил. Банско е и врата към Национален парк Пирин, защитен от ЮНЕСКО, с маршрути към хижи, езера и върхове като Вихрен и Полежан. През лятото градът оживява с джаз фестивали, фолклорни събори и художествени пленери, а през зимата – със ски, сноуборд и уют в старите къщи.

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА АТРАКЦИЯ НА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

11. Вила Армира – Ивайловград

Вила Армира е едно от най-впечатляващите археологически открития в България – римска резиденция от I–III век, разположена край Ивайловград. Освен с лукс и архитектура, тя впечатлява с мистериозни детайли, които разказват за живота и болестите на обитателите ѝ. Построена е през втората половина на I век от богат тракийски аристократ, вероятно владетел, като център на голямо поземлено имение. Вилата е била двуетажна, с вътрешен двор, басейн, баня, приемни и спални помещения. Облицована е с мрамор, а подовете са покрити с мозайки, които са сред най-старите и най-богати в България. В мозайките са изобразени глави на обитателите – вероятно на собственика и неговия син. Те са реалистични портрети, което е рядкост за римската епоха в провинциите. Главата на сина е особено интересна – тя показва деформация на черепа, което според археолозите може да е резултат от вродено заболяване или травма.Това е най-старото реалистично изображение на болест в българската археология.

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА АТРАКЦИЯ НА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

12. Трансмариска – Тутракан

Трансмариска е гордостта на Тутракан. Разположена е на брега на река Дунав. Името на крепостта означава „отвъд реката Марис“ – старото име на Дунав. Римският град е основан около 40–50 г. сл. Хр. като селище и военен лагер. Трансмариска е била една от най-важните корабостроителници на Римската империя, а също така и ремонтна база за римските кораби, акостиращи в Сексагинта Приста (Русе). През II–III век крепостта е важен пункт от Дунавския лимес – отбранителната линия на Римската империя. В началото е дом на I Тракийска-Сирийска кохорта, а по-късно се превръща в цивилно селище с търговска и стратегическа роля. Император Диоклециан посещава Трансмариска три пъти – нещо уникално за римски владетел в българските земи. През 299 г., при второто му посещение, строителството е завършено. Тогава е поставен надпис, в който крепостта е наречена „президиум“ – важен военен пост. Според легенди и исторически описания, Диоклециан наблюдавал залеза над Дунав от бялата кула на крепостта, докато в корабостроителницата се довършвали бойни галери за Сексагинта Приста (Русе).

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА АТРАКЦИЯ НА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

13. Деултум – Средец

Градът на ветераните от VІІІ Августов легион. Първата римска колония у нас. Легендите разказват за богинята Деа Ултия, покровителка на града. Археологията разкрива живота на античните граждани. Градът е основан през 70-те години на I век от император Тит Флавий Веспасиан, който заселва тук ветераните след края на Юдейската война. Това е единствената римска колония на свободни римски граждани на територията на днешна България. Разкрити са римски терми, форум, базилика, улици с канализация, работилници, гробници и монетен двор. Градът е имал и митница, в която са открити дори фалшиви зарчета за игра.

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА АТРАКЦИЯ НА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

14. Дорково – Плиоценски парк

Място, където времето се връща 5 милиона години назад – с възстановка на мастодонти и уникален музей. Легендата разказва, че мастодонтите са били пазители на земята, а техните кости носят сила и мъдрост. Плиоценският парк се намира край село Дорково, община Ракитово, в Родопите – в близост до местността „Кокалите“, където през 1983 г. е направено сензационно откритие. Археолозите намират скелет на мастодонт от вида Anancus arvernensis, живял преди около 4–5 милиона години – в епохата на плиоцена. Това е най-пълният скелет на мастодонт, открит в Европа – с дължина над 4 метра и бивни над 3 метра. В района са намерени и останки от хипариони (трипръсти коне), газели, жирафи, саблезъби тигри и древни птици – свидетелства за субтропичен климат.

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА АТРАКЦИЯ НА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

15. Кабиле – Ямбол

Древен тракийски град, основан според легендата от богинята Кибела. Светилището на Зайчи връх е древна слънчева обсерватория, където всяка година се посреща лятното слънцестоене с ритуали. Кабиле е бил резиденция на тракийски царе, римски военен лагер и епископски център.

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА АТРАКЦИЯ НА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com