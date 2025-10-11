Уникален фестивал! Село почете трънката

В село Салаш се проведе Втори фестивал на трънката, създаден по идея на кметския наместник на селото – Георги Никитов и Топлица Игнатович - организатор на фестивала Шипориада в Ново корито, Сърбия.

Официалната част започна с водосвет, отслужен от протойерей Сергий Ненов, който пожела и в бъдеще подобни прекрасни мероприятия да се множат. Г-н Ангел Георгиев – Председател на Общински съвет - Белоградчик, направи обръщение към всички присъстващи: „Този фестивал е не само празник на вкуса и традицията, но и възможност да се срещнем, да се насладим на богатството на местната култура и да се гордеем с даровете на природата, които ни заобикалят. Трънката, като символ на нашето наследство и на неуморния труд на поколенията преди нас, е перлата, която обединява всички ни. Но днес не само продуктите от трънката са на фокус. Важно е, че този фестивал е и символ на сътрудничеството между местните хора, производители и занаятчии.“ Георги Никитов – кметски наместник на с. Салаш от своя страна благодари за подкрепата на хората, без чиито усилия събитието нямаше да се осъществи за втора поредна година.

В празничната програма участие взеха певческа група „Родни звуци” – село Салаш, певческа група „Пей сърце” към Пенсионерски клуб „Мадона“ – Белоградчик, Пенсионерски клуб „Здравец“ - Община Чупрене, Фолклорна формация „Калина“, Вокална група „Чаровни години“ към НЧ „Развитие – 1893“ – Белоградчик, Певческа група за обработен фолклор – село Плешивец, НЧ „Христо Ботев – 1927“, село Средогрив. Бяха раздадени и грамоти на всички от българска и сръбска страна, взели участие във фестивала. На фестивала присъстваха и от Регионална библиотека "Михалаки Георгиев" - Видин с тяхната подвижна библиотека.

