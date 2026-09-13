Стотици отбелязаха храмовия празник в село Салаш
Сред официалните гости на събитието бяха Боян Минков – кмет на община Белоградчик и Негово Високоблагоговейство отец Рафаил
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Сред официалните гости на събитието бяха Боян Минков – кмет на община Белоградчик и Негово Високоблагоговейство отец Рафаил
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