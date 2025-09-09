В село Салаш се проведе Фестивал на Турлашката кухня

За втора поредна година в село Салаш се проведе Фестивал на Турлашката кухня. Приготовленията започнаха още от рано сутринта, а в 10 часа всички отбори от България и Сърбия започнаха с готвенето.

Официалната част започна с приветствие от Боян Минков – кмет на община Белоградчик, който изказа радостта си от засилващия се интерес към фестивала. Той благодари на всички участници, на всички включили се в организацията и най-вече на гостите, които за втора година идват в село Салаш, за да се включат в един изключителен празник.

Георги Никитов – кметски наместник на с. Салаш благодари на всички за подкрепата при организирането на фестивала, както и на Деян Кръстич – председател на Турлашкото дружество в Сърбия за участието. Г-н Никитов отправи благодарности и към всички хора, фирми и производители помогнали за осъществяването на събитието, без чиято помощ то нямаше да протече по същия начин.

Майсторите, които се включиха във фестивала, бяха от Белоградчик, село Салаш, махала Куцаровци, селата Стакевци, Чупрене, Средогрив, Долни Лом. От сръбска страна се включиха гости от Ново Корито, Витковац, Ошляне, Миничево, Свърлиг – общо над 40 участника.

В празничната програма участие взеха Долни Лом - НЧ „Наука – 1927“, Салаш - НЧ „Развитие – 1896“, Чупрене – НЧ „Христо Ботев – 1897“, Певческа група „Пей сърце” към Пенсионерски клуб „Мадона“ - Белоградчик, школа „Народни танци” и вокална група „Звънчета” към Детски комплекс - Белоградчик. На фестивала присъстваха и от Регионална библиотека "Михалаки Георгиев" - Видин с тяхната подвижна библиотека.

Пред сградата на кметството бе поставена и кутия за дарения за възстановяване на чешма в местността Кулич.

Отборите от България и Сърбия представиха невероятно вкусна турлашка храна, която бе приготвена с много любов. Жури на фестивала бяха Мартин Доцински, Никита Никитов и Боян Ристич, като те имаха нелеката задача да определят големите победители в категориите: I, II, III място за Най-атрактивна турлашка кухня, Най-добре подредена маса, Най-добре представена манджа, „Вкусът на детските спомени”, Ястие за десет минути, Инстаграм чиния, „Сготвено като баба”, „Среща на сляпо”, Най-добро мезе. За всички изявили се бяха подготвени и грамоти за участие.

След приключване на дегустацията, музиката и хората продължиха и през целия следобяд.

