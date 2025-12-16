Винарите с коледен подарък за българите. Невиждан ход

Коледен подарък на българите правят винарите у нас. Цените би трябвало да скочат с 30%, но това няма да се случи. Компаниите си намаляват печалбите, за да запазят стойността на еликсира такава, каквато е в момента. Това стана ясно от думите на Йордан Чорбаджийски, Изпълнителен директор на Black Sea Gold Pomorie

Тази година добивите бяха изключително ниски. Хората на полето са на еднодневни трудови договори. Цените на гроздето отидоха в космоса – 30% нагоре, съобщи Чорбаджийски. Но всички си намаляваме печалбите, за да компенсираме поскъпването, обясни той.

Нашите продукти още ги няма в „Магазин за хората“, но се надявам скоро и те да се появят там, допълни Чорбаджийски.

Той се спря на закона за виното, който беше оттеглен. За да се нагнети напрежението, са виновни телевизиите. Те отидоха до селските казани и взеха мнението на хора, които не са чели закона. Журналистите също не го бяха чели, възмути се Йордан Чорбаджийски. И допълни: „Отидоха едни некомпетентни хора при други некомпетентни хора и събориха закона“.

Всички с министър Тахов бяхме единни. Законът беше идеален беше подкрепен от всички браншови организации, посочи Чорбаджийски. Славка Бозукова, ръководител на „ДА! На българската Храна“ му припомни, че мисията е гласът на агробизнеса и най-голямата платформа за компаниите от сектора и призова производители, преработватели и търговци да търсят кампанията, когато имат проблеми за решаване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com