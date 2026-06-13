Винарите с коледен подарък за българите. Невиждан ход
Йордан Чорбаджийски иска и виното да влезе в "Магазин за хората"
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Йордан Чорбаджийски иска и виното да влезе в "Магазин за хората"
За да се съживят регионите, трябва да се развива инфраструктурата - транспортна, здравна, образователна, социална
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От дискусията на в. Стандарт: В Пловдив стартира дуално обучение За първото тримесечие на 2016 година страната ни отчита 2,9% ръст на икономиката. Но...
"Градус-1" беше сред номинираните компании за златните награди на КРИБ в категория "Растеж". Каква е формулата за растеж по време на криза, какви са п...