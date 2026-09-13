Десет легенди оживяват върху бъчвите на Katarzyna Estate
Проектът „10 истории за виното“ събира традицията, изкуството и младите таланти в едно вдъхновяващо творческо пътешествие
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Проектът „10 истории за виното“ събира традицията, изкуството и младите таланти в едно вдъхновяващо творческо пътешествие
Какво може да се каже за провинцията Щирия и защо тя е толкова важна част от Австрия?
Йордан Чорбаджийски иска и виното да влезе в "Магазин за хората"
Мениджърът обеща реакция преди сблъсъка с ПСВ в Шампионската лига
Престижните медали са от Decanter World Wine Awards 2025 и Concours Mondial de Bruxelles 2025
Над 1000 вина ще се борят за медали, рекордно българско участие - 56 вина ще премерят сили с чуждестранните си конкуренти
Отличието бе връчено на световния винен конкурс на “Mundus Vini Summer Tasting”
Самата тя вече е направила дарение на няколко семейства
На 18.07.2024 г. една от най-големите винарни у нас Black Sea Gold Pomorie имаше честта да посрещне Софи Палас, директор „Международни връзки“ в Между...
Румъния и Гърция имат по 6 евродепутати в земеделската комисия, а ние само един, посочи шефът на НЛВК
Той поднесе и извинение в акаунта си в Инстаграм
Февруари освен, че е „най-любовният“ е и със сигурност най-винарският месец от годината
Коя е новата звезда
Вторият сезон на сериала връща действието 100 години назад
Как водеща българска винарна се пресегна към сърцата на туристите
Първият му сезон бе истински хит
Изкупните цени са с 10% по-високи, за първи път няма внос от съседни страни
БНТ е най-големият продуцент на телевизионно кино в България
Повече от 7500 вина от цял свят, в това число 73 български, взеха участие във форума
Несериозно е да се приписва вина на страната ни за македонските евреи, каза Ангел Димитров