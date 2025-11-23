Арне Слот пое вината след тежката загуба на Ливърпул

Ливърпул претърпя една от най-болезнените си загуби у дома в последните години, след като Нотингам Форест спечели с 3:0 в мач от Висшата лига. Поражението остави шампионите на 11-о място и сериозно разклати амбициите за титла.

Признание за грешките след поредното поражение

Мениджърът на тима Арне Слот пое пълната отговорност за представянето. Той заяви, че Ливърпул е започнал добре първия половин час, но допуснатият гол е пречупил играта. Слот подчерта, че направените тактически промени не са довели до желания ефект и отборът не е успял да създаде достатъчно положения за гол.

Ранен втори гол и растящо напрежение

Нотингам Форест отбеляза второ попадение в първата минута на второто полувреме, което допълнително затрудни Ливърпул. Слот призна, че от този момент нататък ситуацията е станала много тежка срещу противник, който добре е затварял играта.

Фенове на гостите отправиха критични скандирания към мениджъра, а негативната серия показва още по-сериозен проблем: тимът е загубил осем от последните единадесет мача във всички турнири.

Травми, липса на форма и нужда от бърз отговор

Пред Слот предстои интензивен период със сблъсъка срещу ПСВ Айндховен в Шампионската лига и три поредни мача от първенството. Той заяви, че отборът трябва да остане спокоен и да продължи да работи усилено всеки ден.

Мениджърът посочи травмите като важен фактор, като Флориан Вирц и Конър Брадли са последните в лазарета. Лятното попълнение Александър Исак все още не е във форма и беше заменен още в средата на второто полувреме, въпреки че започна като титуляр.

