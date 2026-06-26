Пътешествие в Щирия: замъци, шоколадови фабрики и “зелено злато”

Почитателите на Формула 1 се готвят за ново зрелище с марката на “кралските гонки”, защото този уикенд идва ред на Гран при на Австрия на пистата “Ред Бул Ринг”. Трасето е разположено в градчето Шпилберг, от своя страна намиращо се в красивата провинция Щирия - регион, наричан “Зеленото сърце на Австрия”.

Състезанието идва скоро след първата победа за сезона на Ферари, които съумяха да прекъснат впечатляващата доминация на Мерцедес от началото на кампанията. Сега обаче мотивацията ще бъде повишена в лагера на Ред Бул, за които събитието е един вид “домашно състезание” - “биковете” ще са решени да се представят възможно най-добре.

Прогнози за Гран при на Австрия се приемат активно в сайт №1 за онлайн и спортни залози. Топ букмейкърът е познат като генерален спонсор на ЦСКА и регионален партньор на Милан, а възможностите за Формула 1 в неговия каталог са внушително разнообразни, като цялата спортна секция на сайта е обновена с повече удобства и функционалности.

Но какво може да се каже за провинцията Щирия и защо тя е толкова важна част от Австрия?

Природните феномени: от вечния ледник до Смарагдовото езеро



Географията на Щирия е изумителна - на север тя започва с драматични алпийски чукари, а на юг прелива в меки, слънчеви хълмове.

Ледникът Дахщайн (Dachstein) и “Скайуок”

На север, в региона Шладминг-Дахщайн, се издига най-високият връх в провинцията. Панорамният кабинков лифт ви отвежда до ледника на близо 3000 метра надморска височина. Там ви очаква платформата Dachstein Skywalk - стъклен мост, висящ над отвесна пропаст, който предлага панорама, достигаща в ясни дни чак до Словения и Чехия. За най-смелите е “Стълбата към нищото”, която буквално ви оставя да левитирате над Алпите.

Зеленото езеро (Grüner See) в Трагьос

Ако търсите нещо по-спокойно, се отправете към подножието на планината Хохшваб. Това езеро е обявено за едно от най-красивите места в Австрия. Водата му, захранвана от топенето на алпийските снегове, е толкова кристално чиста и богата на минерали, че има изумителен изумрудено-зелен цвят. Паркът около него е идеален за леки пешеходни преходи на чист въздух.

Култура и история: коне, шоколад и мистика



Щирия пази своите традиции с гордост и ги превръща в световни атракции. Пример за това са:

Конете Липицанер в Пибер (Piber)

Само на около час път от Шпилберг се намира държавната ферма за коне в Пибер. Това е родното място и ексклузивната база за развъждане на прочутите бели жребци Липицанер, които по-късно смайват света с изпълненията си в Испанската школа по езда във Виена. Можете да се разходите сред пасищата, да видите малките тъмни кончета (които се раждат черни и побеляват чак след седмата година) и да усетите аристократизма на това място.

Замъкът Ригерсбург (Riegersburg) и фабриката за шоколад Zotter

В Източна Щирия, кацнал на върха на древен вулканичен хълм, се издига внушителният средновековен замък Ригерсбург (на снимката) - крепост, която никога не е била превземана в историята си. Точно в подножието на хълма обаче се намира една много по-сладка “крепост” - био фабриката за шоколад Zotter. Това е интерактивен кулинарен театър, където с една входна такса и персонална лъжица можете да тествате стотици необичайни видове шоколад (от класически до комбинации с чили, сирене или тиква) директно от течащите по стените фонтани.

Щирийската Тоскана: Пътят на виното



В най-южната си част, по границата със Словения, Щирия рязко променя своя облик. Хълмовете тук са покрити с перфектно подредени лозя, обвити в сутрешна мъгла, което е донесло на региона славата на “Австрийската Тоскана“.

Това е перфектното място за завършек на вашия уикенд. Тук селските пътища крият безброй семейни винарни и емблематичните за района Buschenschank - традиционни таверни, които по закон имат право да сервират само собствено производство вина и студена храна.

Кулинарното пътешествие: Какво да опитате





Кухнята на Щирия е сред най-богатите и разпознаваеми в Австрия, благодарение на местните суровини от най-висок клас.

• Масло от тиквени семки (Kürbiskernöl): Наричано “Зеленото злато на Щирия”. То е гъсто, с тъмнозелен цвят и наситен ядков аромат. Местните го добавят навсякъде - върху традиционната супа от тиква, в салатите и дори като сос върху ванилов сладолед. Бутилка автентично масло е най-добрият сувенир, който можете да вземете за вкъщи.

• Brettljause: Върховното щирийско мезе, сервирано в лозята. Представлява масивна дървена дъска, отрупана с домашно пушено свинско месо, наденички, алпийски сирена, лют хрян, кисели краставички и прясно изпечен хляб с квас.

• Свежи бели вина: Районът е световна сила в производството на хрупкав Совиньон Блан, свеж Шардоне и плодов Гелбер Мускателер. Чаша от тези охладени елексири на фона на залязващото над лозята слънце е най-добрият завършек на уикенда след шума от Формула 1.

Заключение

Независимо дали сте в Щирия, за да чуете рева на двигателите на “Ред Бул Ринг”, или просто търсите бягство от шума на големия град, “Зеленото сърце на Австрия” няма да ви разочарова. Тази провинция притежава уникалната дарба да съчетава несъвместимото - високия пулс на Формула 1 с алпийското спокойствие, вековната история на замъците с авангардния дух на Грац, и суровите ледници с топлите, обляни в слънце лозя.

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