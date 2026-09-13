Пътешествие в Щирия: замъци, шоколадови фабрики и “зелено злато”
Какво може да се каже за провинцията Щирия и защо тя е толкова важна част от Австрия?
Следете всички новини, анализи и коментари за Ред Бул Ринг. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Какво може да се каже за провинцията Щирия и защо тя е толкова важна част от Австрия?
Само на метри от финала на третия кръг от Европейските серии GT4 , който се проведе на австрийската писта Ред Бул Ринг, българският инженер и пилот Ро...
Виена. Формула 1 ще се завърне в Австрия през 2014 година, след като пистата официално получи необходимото разрешение от местните власти. Решението бе...