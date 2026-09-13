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Мостове отвеждат в мистиката

Мостове отвеждат в мистиката

Мостовете през вековете са водили крале и кралици до техните замъци, армии до враговете им и търговци до световните пазари. Някои съоръжения са величе...

28 август | 12:30
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