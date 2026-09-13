Пътешествие в Щирия: замъци, шоколадови фабрики и “зелено злато”
Какво може да се каже за провинцията Щирия и защо тя е толкова важна част от Австрия?
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Какво може да се каже за провинцията Щирия и защо тя е толкова важна част от Австрия?
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