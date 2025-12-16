Агробизнесът се произнесе! Каза какви ще са цените след Нова година /ОБЗОР/

Агробизнесът каза тежката си дума за цените след Нова година, когато България влиза в необичайна и непозната ситуация: държава в евро, бюджет – в лева. Разходите се вдигат, включително заради скока на минималната работна заплата. Но компаниите в хранително-вкусовата промишленост ще следят по сектори да няма спекулативен скок на цените. Да, те ще растат, но само дотам, докъдето се увеличава стойността на производството. Това стана ясно на 19-ия Коледен форум от кампанията „Да! На българската храна“, който се проведе днес в столичния хотел „Маринела“.

Власт и бизнес на една маса

„Стандарт“ събра на една маса министъра на земеделието в оставка Георги Тахов, зам.-министъра на икономиката Дончо Барбалов, директора на „Магазин за хората“ Николай Петров, народни представители, председатели на държавни институции – БАБХ, БАЕЗ, Агенцията за малки и средни предприятия, „Напоителни системи“, ПУДООС с най-големите компании и сдружения в агробизнеса, за да търсят решения на най-наболелите проблеми. Дискусията се проведе в партньорство с Министерство на земеделието и браншовите организации на агробизнеса. Тя започна с невероятното изпълнение на Рая Щърбанова от Музикално училище „Любомир Пипков“. Малката певица е едно от Чудесата на България, които пленяват всички с таланта си.

Агробизнесът в окото на перфектната буря

Несигурност, повишени разходи и по-високи цени – така изглежда ситуацията както за производителите и преработвателите, така и за потребителите след 1 януари, когато влизаме в дългоочакваната еврозона, каза издателят и главен редактор на „Стандарт“ Славка Бозукова, откривайки форума. Тя определи 2025-а като „перфектната буря“ за агробизнеса.

Годината започна с високото напрежение около Закона за агрохранителната верига, който и до днес остава само проект. Продължи с темата за магазините за хората, които трябваше да отворят през лятото, после през есента, а реално стартираха едва сега.

Докато течаха споровете за надценките, природата за пореден път ни показа, че министърът може да предполага, но единствено Господ разполага – най-вече със съдбите и със земята ни. Така земеделието, а и целият агросектор, влязоха в перманентен авариен режим, каза още г-жа Бозукова.

"Двете вълни на измръзване, невиждани през последните 6–7 години, нанесоха щети за милиони левове и засегнаха не само овошките. Последва шарката по овцете, която донесе допълнително напрежение заради споровете около ваксинацията – ваксинация, която в крайна сметка така и не се осъществи.

След това дойде убийствената суша и с нея – спорът за компенсациите за цената на водата за напояване. После се изсипаха проливните дъждове, които на фона на ниските добиви и ниските изкупни цени на зърнените култури допълнително обезсърчиха стопаните, особено по отношение на закъснялата есенна сеитба", припомни Славка Бозукова.

Бизнесът – коректен партньор на държавата

Независимо от всичко това бизнесът остава коректен партньор на държавата. Ще продължим да бъдем лоялни данъкоплатци, които допринасят за бюджета, каза председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите (НБСХС) Мариана Кукушева, като припомни, че увеличението на държавния бюджет от 50 на близо 100 млрд. лева е резултат от конкурентоспособността на целия бизнес.

Цената на хляба ще расте

Кукушева предупреди, че цената на хляба ще продължи да расте, защото увеличението на разходите в сектора е неизбежно, включително заради ръста на минималната работна заплата. „При нас трудът е нощен, работи се в празнични дни. Време е да си кажем ясно, че доходите в България ще продължат да растат, те ще вдигат потреблението, а това неминуемо влияе върху себестойността на хляба“, заяви тя.

25% по-малко мляко

За съжаление при нас тенденцията в последните 5 години е 25% по-малко произведено мляко. Това са официални данни. Някой трябва в национален и европейски мащаб да си свери часовника, ако искат да не останем без мляко и млечни продукти, би алармата Димитър Зоров, председател на асоциацията на млекопреработвателите и на говедовъдите в България.

Компании намаляват печалбата си

Агробизнесът полага усилия да ограничи резкия скок на цените заради неблагоприятните климатични условия тази година. Тази година добивите бяха изключително ниски. Хората на полето са на еднодневни трудови договори. Цените на гроздето отидоха в космоса – 30% нагоре, съобщи Йордан Чорбаджийски, изпълнителен директор на Black Sea Gold Pomorie. И допълни: „Но всички си намаляваме печалбите, за да компенсираме поскъпването“.

ДА! На българската храна – най-устойчивата платформа

„ДА! На българската храна“ е най-авторитетната платформа, устойчива вече близо 20 години. В 90 на сто от случаите проблемите, които се споделят на форума, са били решавани. Тук се обединяват усилията на държавата, на бизнеса, на земеделските производители“, каза земеделският министър Георги Тахов.

Агробизнесът единен зад министър Георги Тахов

Целият бранш заяви, че застава зад въведената от Тахов балансирана политика. За първи път и производители, и преработватели, и търговци са единодушни в подкрепата си за своя ресорен министър, с когото заедно търсят решения на проблемите в земеделието и храните.

„Магазин за хората“ връща надеждата за справедливи цени

„Магазин за хората“ е важен инструмент, който цели да гарантира на всички български граждани по-качествена и по-чиста храна на една справедлива цена. В „Магазин за хората“ се създаде партньорство с Централния кооперативен съюз, в частност с Кооперативен съюз Пловдив. Искаме да покажем, че когато има добра комуникация между институции, бизнес и кооперативна общност, че когато всички работят за една кауза, нещата се получават. За нас храните в „Магазин за хората“ не са просто артикули, а гаранция за сигурност и спокойствие, което ще създадем на стотици семейства“, увери Георги Тахов.

Коректив на цените

"Магазин за хората“ е коректив на цените и подкрепа за производителите, каза директорът Николай Петров. Той представи старта на инициативата.

В „Магазин за хората“ ще се предлагат 48 базови продукта – от млечни изделия като сирене, кисело мляко и кашкавал, през олио, брашно и ориз, до колбаси, включително суджук и луканка.

Щандовете постепенно ще се превърнат в магазини. Предвидени са витринни за охладени стоки, както и за хляб, чиято цена ще бъде 1,49 лв., посочи Петров. Той обясни, че целта на „Магазин за хората“ не е дъмпинг. Това ще изкриви пазара. А устойчиви цени. Промоциите в големите вериги продължават максимум няколко дни, докато идеята на „Магазин за хората“ е цените да са постоянни и така инициативата да се превърне в коректив.

Когато моят председател г-н Делян Пеевски лансира идеята „Магазин за хората“ преди няколко месеца, много опоненти го приеха с насмешка. И никой не видя възможността хората от малките населени места да имат качествена храна на достъпна цена, заяви народният представител от ДПС-Ново начало Атидже Вели.

За да има достъпна цена добрият опит е скъсяване на веригата за доставки и минимална надценка. Поздравления за това, каза още тя.

Мерки срещу спекулата

Меките срещу спекулата с цените вече дават резултат, обяви зам.-министърът на икономиката Дончо Барбалов.

А Цветислава Лакова, член на Комисията за защита на потребителите допълни, че никога досега КЗП не е правила толкова много проверки, за да гарантира защитата на хората от спекулативно вдигани на цените преди еврото. Само през изминалата седмица са извършени 80 съвместни проверки с НАП в магазини за хранителни стоки с оборот под 10 млн. лева за предходната финансова година.

Засилени проверки прави и БАБХ

Летният сезон приключи добре за нас. От към храните всичко е нормално. Подавайте сигнали, най-важно е здравето на българските граждани, призова Любомир Кулински, Директор на дирекция „Контрол на храните“ в БАБХ. Той обясни, че това може да става на горещия телефон на БАБХ или от сайта на комисията.

3% ръст на икономиката

Българската икономика завършва 2025 г. с устойчив ръст от около 3%, което нарежда страната ни сред водещите икономики в Европейския съюз по темпове на растеж, заяви още Дончо Барбалов.

Особено силен принос за растежа има секторът на хранителната промишленост, в който работят над 73 000 души в повече от 5000 предприятия. Този сектор създава около 14% от добавената стойност в индустрията и е сред стратегическите за страната, категоричен бе той.

Стратегически план за водата

Специален акцент в дискусията бе проблемът с напояването. ДПС-Ново начало е вече е готово със Стратегически план за водата, който предлага конкретни решения на проблемите, свързани както с питейната вода, така и с напояването, съобщи Атидже Вели. Важната част от Стратегическия план за водата е, че той посочва източници за финансиране на решенията – и за питейната вода, и водата за напояване.

Снежина Динева, изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД , съобщи, че през годината успешно са завършени рехабилитациите на първите 24 проекта по Програмата за развитие на селските райони – нещо, което не е правено никога досега. „За първи път от близо 60 години, откакто са изградени, тези съоръжения бяха основно рехабилитирани“, подчерта Динева.

В резултат са възстановени над 89 километра главни напоителни канали, закрита тръбна мрежа, дюкери и помпени станции, които имат съществено значение за напояването в регионите с най-голям интерес от земеделските производители. Работата по модернизацията продължава, като към момента „Напоителни системи“ ЕАД е подало още 30 нови проектни предложения, а в близките дни се очаква сключването на последните административни договори с Държавен фонд „Земеделие“.

С реализирането на тези мерки поливните площи ще се увеличат с още около 600 хиляди декара. За сравнение, през поливния сезон на 2025 г. дружеството е доставило вода за напояване на 350 хиляди декара. За следващия сезон вече са заявени близо 390 хиляди декара, като се очаква броят им да нарасне значително до началото на поливния период.

Награди за агробизнеса

Дискусията завърши с раздаването на традиционните награди за най-успешни и най-устойчиви компании в авгобизнеса.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com