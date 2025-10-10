Политическа буря във Франция! Макрон търси шести премиер

Френският президент Еманюел Макрон се изправя пред нов етап от продължаващата политическа криза в страната. Днес следобед той събира в Елисейския дворец лидерите на основните политически сили, за да обсъдят изхода от ситуацията, но на срещата няма да бъдат поканени представителите на крайната левица и крайната десница, съобщи BFM TV. Макрон се опитва да изгради ново правителство и да намери фигура, способна да обедини разпокъсаното политическо пространство.

Политическо безвремие в Елисейския дворец

Сегашната среща се провежда в момент, когато Макрон е изправен пред необходимостта да посочи шестия премиер за втория си президентски мандат – безпрецедентен показател за нестабилност в управлението. До новия епизод на кризата се стигна, след като в понеделник номинираният за премиер Себастиан Льокорню подаде оставка само часове след представянето на състава на своя кабинет.

Льокорню, считан за умерен технократ и един от лоялните министри на Макрон, обясни решението си с липсата на консенсус между партиите в управляващата коалиция. „Някои мислят само за собствените си амбиции“, заявил той, според френските медии.

Търсене на нова формула за управление

Въпреки оставката му, Макрон възложи на Льокорню да проведе двудневни консултации с политическите сили, на които стана ясно, че основният приоритет е приемането на бюджета за 2026 г. – задача, която става все по-належаща при растящия бюджетен дефицит на Франция.

В края на тези разговори Льокорню обяви, че до 48 часа държавният глава вероятно ще номинира нов премиер. Сред обсъжданите варианти са както представител на левицата, който да намали напрежението в парламента, така и възможността Макрон да възстанови Льокорню на поста.

Франция очаква решението в атмосфера на политическа умора и разделение, а анализаторите предупреждават, че изборът на Макрон този път може да се окаже решаващ за стабилността на втория му мандат.

