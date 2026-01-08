Нетаняху: Българин поема ключов орган в Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че Николай Младенов ще бъде генерален директор на Съвета за мир, предаде Асошиейтед прес. Това е органът, който се предвижда да бъде създаден съгласно плана за прекратяване на огъня в ивицата Газа, представен от американския президент Доналд Тръмп миналата есен.

По-рано днес Младенов проведе срещи с Нетаняху и с израелския президент Ицхак Херцог в Йерусалим. Премирът на Израел съобщи за назначението именно след срещата с Младенов. Към съобщението бяха публикувани снимки на Нетаняху и Младенов и кратко видео без звук, на което се вижда, че двамата се ръкуват.

В канцеларията на Нетаняху в Йерусалим двамата са дискутирали основната бъдеща цел, а именно как „Хамас“ трябва да се разоръжи, казва пред Франс прес високопоставен израелски представител, предаде БТА.

В съобщението относно назначението Нетаняху дефинира Младенов като „назначения“ генерален директор на Съвета, който ще наблюдава изпълнението на втората и далеч по-сложна фаза от прекратяване на огъня. От Вашингтон не последва незабавно потвърждение.

Назначението бележи важна стъпка напред по прилагането на плана за мир на Тръмп, който буксува, след като първата му фаза беше задействана и се стигна до прекратяване на войната в палестинския анклав, продължила две години. Работата по втората фаза на плана така и не успяваше да постигне напредък след това, отбелязва АП.

Още преди новината за Младенов да бъде потвърдена, в американската преса българският дипломат бе сочен като бъдещ представител на преходния орган, който ще бъде председателстван от американския президент Доналд Тръмп.

Високопоставен американски служител, който пожела да остане анонимен, тъй като назначението все още не е обявено официално от американска страна, потвърди, че Младенов е изборът на администрацията на Тръмп за ежедневен администратор на Съвета за мир на място, посочва АП.

Кандидатурата на Младенов за генерален директор на Съвета за мир в Газа е била издигната, след като няколко арабски и мюсюлмански държави са се възпротивили срещу варианта органът да бъде оглавен от бившия премиер на Великобритания Тони Блеър, съобщава китайската новинарска агенция Синхуа. Като мотив на нежелаещите Блеър е посочена неговата подкрепа за инвазията в Ирак през 2023 г., допълва агенцията.

Кой е Николай Младенов

Николай Младенов е български политик и дипломат с дългогодишен опит на високи държавни и международни постове. Той е бил депутат в 39-ото Народно събрание в периода 2001–2005 г., а по-късно и член на Европейския парламент (2007–2009 г.).

В изпълнителната власт Младенов заема поста министър на отбраната на България от 2009 до 2010 г., след което е министър на външните работи в периода 2010-2013 г.

През 2013 г. е назначен за специален представител на генералния секретар на ООН и ръководител на мисията на ООН в Ирак (UNAMI). От 2015 г. до края на 2020 г. той е специален координатор на ООН за Близкоизточния мирен процес, като на тази позиция играе ключова роля в усилията за деескалация на напрежението между Израел и палестинците.

След напускането на системата на ООН Николай Младенов се присъединява към Института за близкоизточна политика във Вашингтон като гостуващ сътрудник. Понастоящем той е генерален директор на Дипломатическата академия „Ануар Гаргаш“ в Обединените арабски емирства.

Планът за мир на Тръмп за ивицата Газа предвижда територията да бъде управлявана от палестинско технократско правителство – временно и аполитично – под наблюдението на Съвет за мир.

Според американското издание „Аксиос“ Тръмп трябва да обяви създаването му следващата седмица. В публикацията се уточнява, че Съветът ще има 15 представители, включително от Великобритания, Германия, Франция, Италия, Саудитска Арабия, Катар, Египет и Турция. Очаква се Тръмп да обяви членовете на Съвета за мир по-късно този месец, като Младенов ще ги представлява на място.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com