Рекордно недоверие към Макрон! Франция обръща гръб на президента

Доверието на френските граждани в президента Еманюел Макрон е паднало до рекордно ниско равнище, показва ново социологическо проучване. Едва 25% от анкетираните смятат, че 48-годишният държавен глава ще провежда добра политика за страната, сочат данните от изследването на Toluna-Harris Interactive и LCI news, цитирани от ДПА. Това е най-ниското измерено ниво на доверие към Макрон от встъпването му в длъжност през 2017 г., като подобен срив беше отчетен и през октомври.

Проучването е проведено онлайн сред 1099 души на 22 и 23 декември и е част от т.нар. месечен барометър на политическото доверие. Само за един месец рейтингът на Макрон е спаднал с още четири процентни пункта спрямо ноември, като вече трайно се задържа под границата от 30%. Спадът идва на фона на засилващ се обществен натиск, породен основно от вътрешнополитически и икономически проблеми.

Франция продължава да се сблъсква с тежки бюджетни затруднения и въпреки продължителните дебати страната все още няма окончателно приет бюджет за следващата година. Тази седмица парламентът гласува само временно решение, което допълнително подхранва усещането за нестабилност.

През септември правителството падна след масови протести срещу строгите икономически мерки, предложени от тогавашния министър-председател Франсоа Байру, а при управлението на неговия наследник Себастиен Льокорню страната избегна нов политически срив с минимална разлика, но напрежението остава.

