Спектакълът за Чудесата! "Вакали" палят огъня на българския дух

Тъпаните на уникалната група „Вакали“ ще дадат старта на уникалния спектакъл „България – страна на Чудесата“, който националната кампания „Чудесата на България“ подарява на българите за Деня на народните будители (1 ноември). Тази година тя има своеобразен юбилей и традиционните награди за културно наследство ще станат част от вълнуващ концерт.

На 1 ноември едно от най-големите културни Чудеса на България – Народният театър „Иван Вазов“, става храм на културното наследство, в който над 800 души ще изживеят вълнуващо пътешествие във времето от праисторията до днес.

След „Вакали“ глас в небето ще извиси космическата Валя Балканска. Николина Чакърдъкова и Неврокопският ансамбъл ще разтърсят сцената, а Звезди от „Ахат“ ще развълнува сърцата на всички с песен за българите, която никога досега не е била изпълнявана на концерт.

Специален акцент в програмата ще са младите таланти от Арт Войс център в Пловдив и Иван Лечев, който ще има виртуозно изпълнение на цигулка.

Спектакълът-церемония се организира от Общество „Културно наследство“, българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство „Европа Ностра“. „Стандарт“ и БНТ на медийни партньори на събитието.

По време на спектакъла ще бъдат връчени единствените по рода си у нас награди за културно наследство, които „Чудесата на България“ присъжда вече 15 години.

Чудо на годината, Атракция на годината, Бранд на годината ще бъдат определени с гласуване в агенция „Стандарт“, което тръгва на 10 октомври 2025 г. (петък)

Всеки ще може да даде гласа си за чудото на България, с което се гордеем най-много. В класацията ще участват крепости, светилища, манастири, съкровища, дестинации, които са били отличавани или номинирани в кампанията през последните 15 години. Вотът е за новите Чудеса на България, които влизат в новия модерен разказ за култура и туризъм, наречен Бранд България.

Преди 15 години в България бе запалена една искра – искрата на националната ни мечта да върнем страната си в центъра на европейската културна карта, там къде е нейното достойно място от хилядолетия насам.

Люлка на европейската цивилизация, България е дала на света първите градове, първите технологии, първия златен рудник, първото обработено злато в света, първия земеделец, най-стария християнски манастир, уникална азбука, на която днес пишат 280 милиона души.

Едно невероятно археологическо откритие – мощите на Свети Йоан Кръстител, намерени от проф. Казимир Попконстантинов на остров Свети Иван край Созопол, даде преди 15 години старта на най-голямата кампания за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на България – „Чудесата на България“.

