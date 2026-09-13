Храмът на Херакъл – новият символ на Хераклея Синтика
Броят на туристите непрекъснато расте, община Петрич разширява паркинга
Следете всички новини, анализи и коментари за Открития. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Броят на туристите непрекъснато расте, община Петрич разширява паркинга
Вероятно фигурката е синхронна с откритите зидове от III - II век пр. Хр.
Докато едни находки изплуват при спасителни разкопки, други са плод на десетилетни усилия в знакови обекти
Сред най-впечатляващите експонати е и стъклена лампа с изображение на лъв върху нея
Ето какво показват последните открития
При разкопките край с. Караново, Новозагорско е открит интересен епиграфски паметник
Победителят ще бъде обявен в Деня на народните будители на уникален спектакъл в Народния театър
Археолозите не са загубили надежда да намерят и другите липсващи части от скулпурата
Археологическата експедиция приключва до дни
Любопитни факти за най-големия хладилник на планетата - Големия адронен колайдер
Артефактите са открити в къща, за която се предполага, че е изгоряла през римския период
Ние сме част от клуба на богатите, в геологията, каза инж. Цветан Паров
Според археолозите обектът в центъра на Враца е от V - IV век преди Христа
В близост започна проучване и на друг, неограбен гроб – детски
Спасителни разкопки в Западния некропол
Китайската мисия "Чанъ-6" постави научен рекорд
Ново чудо в античната перла Хераклея Синтика откри екипът на проф. д-р Людмил Вагалински (НАИМ-БАН), съобщиха археолозите от Archaeologia Bulgarica....
Знамения от боговете бележат откритията на проф. Иван Христов
Проф. Людмил Вагалински, който ръководи разкопките, призна, че не е виждал такова изображение
Добре запазени войнишки жилища от римската епоха разкриват детайли за всекидневния живот