Чудесата на България

Сензационна римска находка! Пореден щрих към историята на Перперикон

Откритията бяха представени от ръководителя на археологическите проучвания проф. Николай Овчаров

Сензационна римска находка! Пореден щрих към историята на Перперикон
Снимка: БТА
17 сеп 26 | 10:26
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Григор Атанасов

Долабри и връх на копие - хаста от III-IV век на римски легионери са последните находки, открити на Перперикон. Те бяха представени от ръководителя на археологическите проучвания проф. Николай Овчаров, който подчерта, че това е поредният щрих към историята на скалния град.

По думите на проф. Овчаров, откритите долабри като инструмент са били по-важни и от меч по онова време. Името им има латински корени и буквално означава „дълбая, изсичам“ в камъка, като в случая става въпрос за кирка с чук и кирка с брадва.

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Снимка БТА

„Това е бил инструментът, който според римските, латинските автори е задължителен да се носи от един легионер. Нещо повече, в най-малкото отделение, което е от осем легионери, всички са били с различен тип долабра", каза проф. Овчаров.

Той допълни, че инструментът е бил изключително важен, защото освен войници, римските легионери са били и строители. Правели са мостове и лагери за легиона по пътя му.

Имаме прекрасно изображение върху Колоната на Траян в Рим от II век, в което се показват поне пет вида работа с такава долабра на легионерите, когато си сглобяват лагера, допълни археологът.

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Снимка БТА

За открития връх на копие - хаста той разказа, че т.нар. хаста се отличава с това, че е стационарно копие, което легионерът не хвърля, а държи в ръка. „Тоест, ако случайно бъде пробита линията на легиона, да може да спрат вражеското настъпление", обясни проф. Николай Овчаров.

Той допълни, че хастата е открита в една от сградите, в които се провеждат прочуванията на Южния квартал, а другите два легионерски инструмента са намерени в околностите на Перперикон, като най-вероятно са свързани именно с пътното строителство, което са извършвали римските легионери.

„Така че с находките вече имаме снаряжението на римския легионер, но и неговото оръжие. А какво са правили? Ами Перперикон в края на III век получава дебела почти три метра крепостна стена. Някой е трябвало да отбранява тази стена и това са именно части от снаряжението на гарнизона, който е бил тук", заключи проф. Николай Овчаров пред БТА.

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Автор Григор Атанасов

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