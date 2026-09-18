Всичко по темата Перперикон

Сензационна римска находка! Пореден щрих към историята на Перперикон
Откритията бяха представени от ръководителя на археологическите проучвания проф. Николай Овчаров
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Откритията бяха представени от ръководителя на археологическите проучвания проф. Николай Овчаров
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