Сълзите на Леденика сбъдват желанията

Има места, които не просто посещаваме, а усещаме. Места, за които поколения наред се разказват истории, предават се легенди и се пази вярата, че природата там притежава необикновена сила. Едно от тях се намира дълбоко във Врачанския Балкан – в мистичната пещера Леденика. Там, сред тишината на подземните галерии, се крие малко езеро с кристално чиста и ледено студена вода. Наричат го Езерото на желанията, а капките, които бавно се стичат от пещерните образувания, са известни в народните предания като „сълзите на планината“.

Според поверието човек, който потопи ръката си във водата и си намисли най-съкровеното желание, има шанс то да се сбъдне.

Когато планината „плаче“

Една от най-красивите легенди за Леденика разказва, че малкото езеро е събрало сълзите на планината. Водата се появява капка по капка – стича се по сталактити и други пещерни образувания, докато постепенно се събира в малкото езерце. Именно това бавно и почти магично движение на водата ражда представата за планината, която „плаче“. Според старото поверие тези сълзи не са обикновена вода. Те носят силата на мястото и затова са способни да сбъдват желания.

Снимка: Facebook/Screenshots

Езерото на желанията

Легендата е проста, но именно в това се крие нейният чар. Посетителят трябва да се приближи до ледената вода, да потопи ръката си и да си пожелае нещо истински важно за него. Вярва се, че желанието трябва да бъде съкровено и искрено. В продължение на години посетителите оставят монети край езерото – като символ на надеждата и като своеобразно обещание, че ще се върнат отново. Историите за мястото са превърнали малкото езерце в една от най-романтичните и мистични спирки в пещерата.

Вярва се и в лечебната сила на водата

Около Леденика се разказват и истории за хора, които търсили надежда за здравето си. Според народните вярвания водата от пещерните капки има лечебна сила, а някои предания разказват, че болни хора са измивали с нея очите и челото си с надеждата да получат изцеление.

Снимка: Facebook/Screenshots

Пещерата, която пази своите тайни

Леденика се намира на около 16 километра от Враца, в Природен парк „Врачански Балкан“. Пещерата е дълга около 300 метра и включва множество зали с впечатляващи природни образувания. Името ѝ идва от ледените образувания, които се появяват в преддверието през студените месеци. Във вътрешността температурата е значително по-висока, но пещерата запазва усещането за друг свят – тъмен, тих и създаван от природата в продължение на хилядолетия. Една от най-интересните части е залата „Хладилника“, където се намира именно Езерото на желанията.



