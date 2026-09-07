Скрито съкровище край София. Предлага домино от атракции

Ако търсите място за бягство от града, но не искате да губите часове в път, има едно малко познато кътче в Стара планина, което събира на едно място всичко, от което има нужда една истинска планинска разходка.

Село Липница се намира в планинския масив Гола глава, между Ботевград и Мездра – на 22 км северно от Ботевград и на около 85 км североизточно от София. Районът е подходящ както за еднодневна разходка от столицата, така и за по-дълго бягство сред природата.

Липница е разположена върху повече от дузина възвишения с живописни имена, а центърът на селото е сгушен в долина, заобиколена от стари дъбови и борови гори.

Но истинското богатство се крие около селото.

Скални венци и кули, останки от древни укрепления, пещери, водопади, речни вирове и впечатляващи панорами превръщат района в истински рай за любителите на природата и историята. А добрата новина е, че голяма част от забележителностите могат да бъдат обиколени по свързващ ги туристически маршрут.

Пътеката води към водата

До основната туристическа пътека се стига, като от Ботевград се поеме към Новачене, а след това към Липница. Началото на маршрута е обозначено с табела и стрелки вляво от шосето.

Преходът продължава около 45 минути и преминава основно по черен път и горски пътеки. По трасето има достатъчно указателни знаци, които водят към различните природни и исторически забележителности.

Първата спирка е Малкият Липнишки водопад.

След около 15-20 минути ходене се стига до горната му част. Има възможност да се слезе до реката, откъдето водопадът се вижда в цялата си височина. Спускането обаче е по стръмен бряг, след което се пресича реката, така че мястото изисква внимание.

„Скочи вода“ крие пещера

След водопада маршрутът продължава по основната пътека. След водохващането се поема надясно по обозначеното отклонение към Големия Липнишки водопад, известен още като „Скочи вода“.

Водата пада от висока скала, а зад струята се крие малка пещера. Макар водопадът да не е сред най-пълноводните в България, мястото има особен чар, особено в по-влажните сезони.

След това се връщате към основния маршрут, откъдето започва най-стръмната част от прехода.

Пътеката преминава през Мечата поляна, където има кът за отдих, а след това води към една от най-интересните точки по маршрута – пещерата Водната пещ.

Водната пещ – скритото подземно кътче

До пещерата се стига по обозначена пътека. Входът е тесен и е преграден с отворена решетка, така че в началото се налага да се премине в клекнало положение.

След входа основната галерия е значително по-висока, но посещението изисква внимание и подходящи обувки.

Оброкът „Свети Илия“ пази старото място

Сред забележителностите в района е и оброчният кръст, посветен на Свети Илия.

Той е опрян до голям дъб и до него се стига от върха на завоя при началото на основната туристическа пътека. Оттам се поема надясно по стар асфалтов път. Посоката е обозначена, а разходката отнема около 15 минути.

Панорама към Ботевград

За любителите на красивите гледки задължителна спирка е наблюдателната площадка в местността „Пожарака“.

От панорамната пейка се открива впечатляваща гледка към Ботевград и старопланинските хълмове над града.

До нея се стига по шосето към Липница. След първите къщи на селото се преминава покрай голяма каменоломна. Малко след нея има обратен завой, а в района се намира и панорамната площадка.

Крепост от миналото се издига над Липница

Историята също има своето място в планината.

Липнишката крепост, известна още като Липнишко градище и Паница кале, е късноантично и средновековно военно-архитектурно съоръжение.

От някогашното укрепление и днес е запазен участък от северната стена с дължина около 4 метра и височина 3 метра.

Но крепостта предлага не само среща с миналото. От руините се откриват красиви панорамни гледки към района, а някъде в ниското се намира и Водната пещ.