Скрито съкровище край София. Предлага домино от атракции
Само на час и малко от столицата ви очакват горски пътеки, панорамни гледки и мистични руини
Следете всички новини, анализи и коментари за Липница. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Само на час и малко от столицата ви очакват горски пътеки, панорамни гледки и мистични руини
Живеели с гледачка, родителите - в Германия
Враца. Две фамилии от врачанското село Липница се млатиха до кръв, а 56-годишният Красимир Йотински бере душа със счупен череп. Екшънът се разиграл в...
Семейството продължава да извива ръцете на социалните за още пари