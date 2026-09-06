Отец Янко Русков: Да пазим православната вяра

Банско получи специално признание за духовното си наследство по време на уникалния спектакъл-церемония „България – страна на чудесата: Банско – там, където живее силата на българския дух“, организиран от Общество „Културно наследство“ – българският представител на най-голямата европейска организация за опазване на културното наследство „Европа Ностра“.

Голямата награда „Пазител на духовните чудеса на България“ бе връчена на отец Янко Русков от църквата в Банско и отец Николай Варин от храма в Добърско. Отличието връчи Милена Димитрова, секретар по култура, образование и връзки с българите зад граница на президента Илияна Йотова.

„Благодаря за това, че сме оценени и за това, което сме наследили от нашите деди. Те са дали всичко от себе си за прослава на православната ни вяра“, заяви развълнуваният отец Янко Русков.

Той подчерта, че именно в тези свети места се пази живата памет на народа. „Тук е изворът на историята, тук е запалена първата искра за освобождението на България. Не трябва никога да забравяме тези хора, защото, помнейки миналото, имаме настояще и ще имаме бъдеще“, каза духовникът.

Отец Русков припомни и думите на митрополит Климент, известен и като Васил Друмев, произнесени пред Първото народно събрание: „Докато има православна вяра, ще има и България.“

„Да пазим православната вяра. Да живее България! Амин!“, завърши отец Янко Русков.