Намерихме най-младия войвода! В Банско

"Знаеш ли за градската легенда, че само два гласа не са стигнали в Първото Велико народно събрание банският да стане официален български език? Да, сега щеше всички да си говорим на бански!“. С тази закачка Симеон Владов развесели банскалии навръх празника на Съединението. Актьорът, носител на „Икар“ за „Златен глас“, два пъти бе водещ на спектакъла „България – страна на чудесата“ заедно с Анелия Милушева.

Спектакълът е част от кампанията на „Стандарт“ – „Чудесата на България“, и този път бе озаглавен „Банско- там, където живее силата на българския дух“.

И Симеон го онагледи по един много красив импровизиран начин – той покани пред микрофона 9-годишният Георги Джолев, един от учениците

от Начално училище „Св. Паисий Хилендарски“, които докоснаха сърцата на публиката с песните си. Помоли го да се представи, попита го, какво е втъкнал в пояса – отговорът със звънък глас бе „Пищов“. Сърцатият хлапак прие аплодисменти като най-младия войвода в града, а самият Владов поясни, че е с потекло от региона. Банскалии с доволни усмивки коментираха, че в града почти всеки момък се има за войвода.

Силата на българския дух те пазят ревниво там. Преди да започне концерта, имаше шествие по главната улица „Пирин“. Пред бившия хотел Стражите, сега „ 4 points by Sheraton“ се събраха красиви млади момичета, малки деца, жени и мъже и цели семейства красиви носии и чакаха гайдите, за да поемат към центъра. Кросови мотористи, мъже сурови и смели, окаляни от екшън в гората, омекнаха от вида на банскалийките и поискаха да си направят дузина снимки с тях.

Щом четиримата гайдари дадоха тон и тъпанът отекна като верен другар, за мелодия българска, вълнуваща, всички поеха надолу.

Като една лавина, като една супер сила, чийто vibe, казано на модерен български, развълнува сетивата на всички. За да ги видиш или трябваше да вървиш назад или да изтичаш много напред – да се открие тази красива моментна снимка – как всички вървят заедно, с музика, под усмивката на горда Тодорка.

И както се прави в наши дни, шествието бе съпровождане от хора с телефон,,които снимаха като репортери на световни медии, надпреварващи се кой да хване най-добрия кадър.

На площада се изви хоро, чуха се думи, прочувствени от сцената, за Деня на Съединението и започна спектакълът, посветен на историята и културното наследство на страната.

Специално място беше отделено на историята на Пиринския край и Банско, който остава под османска власт и след Освобождението. В спектакъла бяха припомнени Кресненско-Разложкото въстание от 1878 г. и Илинденско-Преображенско-Кръстовденското въстание от 1903 г., както и съдбата на войводата и учител Радон Тодев и неговата чета.

На сцената се изявиха местни самодейни състави и деца от Банско, а сред музикалните акценти бяха изпълненията на Звезди Керемидчиев, Симеон Владов и групите „Стар мерак“ и „Банските старчета“.

След култовите Старчета, водещата констатира: „Трудно е да се говори след такова чудо. Това е Банско! Това са Банските старчета, които не знам защо се наричат така. Аз виждам тук на сцената мъже в силата си, които разлюляват планината с гласовете си“.

Под бурни аплодисменти мина и изпълнението на „Планино, Перин, планино“ на дамската група на Йорданка Чорбаджийска.

Кулминация на вечерта беше връчването на наградите на кампанията „Чудесата на България“, с които бяха отличени хора и институции, съхраняващи духовното, културното и природното наследство на страната.

„Цялата история на Банско е свързана с вярата. Дори можем да кажем, че Банско със своите 33 троалища, църквища и оброчища в землището си в подножието на Пирин е една своего рода Света гора“, припомни водещата Анелия Милушева.

Затова и голямата награда „Пазител на духовните чудеса на България“ получиха църквата „Св. св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат“ в Добърско и църквата „Света Троица“ в Банско. Отличията бяха връчени на отците Янко Русков и Николай Варин от Милена Димитрова, секретар по култура, образование и връзки с българите зад граница на президента на България г-жа Илияна Йотова.

Наградата „Памет и наследство“ беше присъдена на Музейния комплекс – Банско и Народно читалище „Никола Вапцаров – 1894 г.“. Отличията получиха директорът на музейния комплекс Георги Питов и председателят на читалището Евгения Тренчева. Прочутата актриса Нона Йотова поднесе плакетите, като преди това се засмя на закачката на водещите, че е видна банскалийка, заради културните проекти и театрални фестивали, които създаде през годините там.

За „Пазител на традициите“ беше отличена Задругата на банските механджии „Уникално Банско“, като наградата получи нейният представител Зорка Тумбаклиева. Отличието връчи заместник-министърът на туризма Георги Тодоров.

Национален парк „Пирин“ беше удостоен с наградата „Пазител на природното наследство“ за усилията по съхраняването на природното богатство на планината. Отличието получи директорът на дирекция „Национален парк „Пирин“ Росен Баненски. То бе връчено от Фатима Йълдъс, член на Парламентарната комисия по образование.

Специална награда за хуманно отношение към природата беше връчена на д-р Амир Халил от фондация „Четири лапи“ и на Вера Андреева от Белица, която предава на децата знания за старите занаяти и местните традиции. Наградата връчи председателят на Общество „Културно наследство“ – българският представител на Европа Ностра Славка Бозукова.

Един от специалните акценти беше отличието за Община Банско като „Фестивална дестинация на България“. Наградата е признание за богатия културен календар на града, който според организаторите продължава от март до ноември и събира на едно място джаз, рок, класика, фолклор, кино, театър, спорт и изкуство. Отличието бе връчено на кмета на Банско Стойчо Баненски от Георги Тодоров, заместник-министър на туризма.

Празникът завърши с послание за живия български дух и с изпълнение на Звезди Керемидчиев на „Ние сме българи“, което вдигна хората на крака.

„Госпожи и господа, днес сме в земя, благословена от Бога – земя, която е родила герои, просветители, пазители на вярата, талантливи творци и хиляди работливи и добри – обикновени, но човечни мъже и жени. Тази земя е по-особена, защото знае какво е състрадание към всичко живо“, провикнаха се от сцената водещите. Актрисата Нона Йотова призна, че Банско става по-хубаво с всеки изминал ден. Така, обединени от благодатта, която Ирин Пирин дава, всички се събраха на хоро, с души, пълни с радост и надежда.