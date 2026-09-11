Намерихме най-младия войвода! В Банско
Спектакълът „България – страна на чудесата“ зарадва града точно в Деня на Съединението
Следете всички новини, анализи и коментари за 6 Септември. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Спектакълът „България – страна на чудесата“ зарадва града точно в Деня на Съединението
Да живее Отечеството, каза още президентът
Банско събра история, вяра, традиции и природа в един празник на българския дух
Почитаме не само Съединението, но и героизма на армията в Добруджа през 1916 г.
В Деня на Съединението премиерът призова да се помни силата на общата воля и националното единство
Ето какво предлагат за 6 септември
Те ще се провеждат в няколко града
На място бе извикана линейка
Единствено Русия била против Съединението на България
Над 300 камери и 700 патрули на "Пътна полиция" ще следят за проблеми
Очаква се засилен трафик към Гърция трите почивни дни за Съединението
Съединението е урок по достойнство, написа вицепрезидентът
Малко познати факти
Днешното време е не по-малко драматично, написа лидерът на Движението
Бог да пази България! - призова владиката
Сладък кладенец, Оряховица, Пряпорец, Малко Кадиево, Змейово и Стрелец
В Каравелово реката все още продължава да тече през улиците на населеното място
На тази дата през 1885 г. хиляди българи се обединяват и заживяват заедно
Колко българи тръгват на почивка за празника
България празнува Съединението за 130-и път. На 6 септември 1885 година се случва нещо, което изглежда немислимо. Българите се опълчват на Великите си...