Купони от Несебър до Царево! Програмата за 6 септември

Морските общини в Бургаска област отказват да изпратят лятото - празничният ден предлага концерти, кулинария, фолклор, спорт и семейни забавления от Несебър до Царево

Ако още не сте решили къде да прекарате 6 септември, Южното Черноморие дава достатъчно причини да тръгнете към морето. От Несебър до Царево празничният ден ще мине под знака на концерти, фестивали, кулинарни изкушения, огнени спектакли, спорт и събития за цялото семейство.

Бургас започва Деня на Съединението с официалната церемония в 10:30 часа на пл. „Атанас Сиреков“, където ще бъдат издигнати националният, европейският и общинският флаг. В 11:00 часа пред Паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк ще има заупокойна молитва и полагане на венци и цветя, а половин час по-късно ПФА „Странджа“ ще изнесе празничен концерт.

След официалната част центърът на забавленията се мести към Морската градина. Пред експозиционен център „Флора“ продължава Фестивалът на рибата и виното. На 6 септември програмата включва детско представление, шоу със сапунени балони, конкурс за най-добра бургаска рибена чорба, кулинарна демонстрация, дегустация на вино и забавни състезания. Вечерта ще завърши с музиката на MAMBO SONG от Венецуела. Входът е свободен.

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Поморие предлага една от най-наситените програми за целия празничен ден. В 10:30 часа пред паметните плочи на участниците в борбата за Национално освобождение ще има благодарствен молебен, поднасяне на венци и цветя и музикални изпълнения.

Голямото оживление започва следобед. От 17:30 часа пл. „Св. св. Кирил и Методий“ ще посрещне Националния фестивал „Вкусовете на България“. В града пристигат познати лица от Hell’s Kitchen, сред които Никола Симеонов, Десислава Трифонова и Илиян Събков, както и турският шеф Ришат. В музикалната част ще се включи гръцкият изпълнител Йорданис Агапитос.

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От 19:00 часа Поморие ще вдигне още повече оборотите с финала на Фестивала на занаятите. Очакват се артисти на кокили, огнен спектакъл, акробатично шоу с български фолклорни мотиви и концерт на формация „Войводи“. А от 21:30 до 22:30 часа плаващият фонтан „Окъпан в светлина“ ще направи последното си едночасово шоу за Лято 2026.

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Несебър предлага по-спокоен вариант за празника, но с една от най-красивите възможни сцени - Стария град. На пл. „Месамбрия“ продължава 25-ото издание на Националния фестивал на меда „Кирил Киров“. На 6 септември шатрите ще бъдат отворени от 9:00 до 23:00 часа.

Посетителите могат да открият различни видове мед, пчелно млечице, прополис, восъчни изделия, козметика и сувенири. Сред любопитните предложения тази година е и медената лимонада. Така Несебър е добър избор за тези, които искат да съчетаят празничния ден с дълга разходка из Стария град и край морето.

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В Созопол 6 септември ще мине под знака на големия финал на „Аполония 2026“. Последният ден на фестивала предлага култура практически от следобед до късно вечерта. В 18:00 часа в Художествената галерия ще бъдат представени четири нови книги на Михаил Неделчев, а от 18:30 часа в НЧ „Отец Паисий“ е спектакълът „Велика“ на МГТ „Зад канала“.

От 19:00 часа са майсторският клас на Галин Стоев и концертът „Зодиак“, а в 20:30 часа в Лятното кино започва прожекцията на българския филм „Нина Роза“. Големият музикален финал е от 21:00 часа в Амфитеатър „Аполония“, където на сцената излиза „Фондацията“.

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Уикендът по Южното Черноморие започна ударно още в Приморско с концерта на Папи Ханс, а тази вечер купонът продължава с Любо Киров. А за празничния 6 септември в Приморско и Ново Паничарево са предвидени тематични прояви за Съединението, а в НЧ „Самообразование 1919“ ще има патриотична арт работилница.

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В Китен продължава Националната фолклорна среща „Китен и приятели“, която събира изпълнители и почитатели на българския фолклор. В Приморско остава и спортната емоция от ултра крос триатлона „Лъвско сърце“, чийто голям старт е на 5 септември, а на следващия ден предстои официалното награждаване на победителите.

Царево пък пази за 6 септември едно от най-шумните събития по Южното Черноморие - традиционния Рибен фест. Празникът ще събере музика, морска кухня и кулинарни демонстрации, а сред участниците е Ути Бъчваров.

Голямата музикална звезда на вечерта е Иви Адаму. Гръцката изпълнителка ще излезе на сцената на пристанището, а финалът ще бъде допълнен и от дрон шоу. Входът за концерта е свободен.

Така изборът за 6 септември зависи единствено от настроението. Бургас предлага риба, вино и семейни забавления, Поморие събира кулинария, огън и акробатика, Несебър залага на мед и атмосферата на Стария град, Созопол изпраща „Аполония“ с театър, кино и „Фондацията“, Приморско и Китен предлагат спорт и фолклор, а Царево завършва деня с голямо парти на пристанището.

И всичко това идва в началото на септември, когато морето все още е топло, курортите са по-спокойни, а Южното Черноморие очевидно няма никакво намерение да обявява край на лятото.

Източник: Флагман