С тържествено честване Казанлък ще отбележи 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия

Празничната програма, организирана от Община Казанлък и общинска библиотека „Искра”, ще започне в 11 часа с камбанен звън от храм „Св. Йоан Предтеча“ и водосвет за здраве и благоденствие, отслужен от казанлъшки свещеници. В рамките на честването ще бъде припомнено историческото значение на 6 септември 1885 г. и приносът на Казанлък към събитията, белязали един от най-значимите моменти в българската история.



С почит и признателност ще бъдат възпоменати всички дейци и безименни герои, които с единство, смелост и воля превръщат националното обединение в реалност.







С уважение,