Джазарт Казанлък събира любителите на джаза в три вечери под звездите

В рамките на програмата на „Празници в Долината на тракийските царе“ започва „Джазарт Казанлък“-музикално събитие, което ще предложи на казанлъчани и гостите на града три вечери, посветени на джаза и съвременната музика.



Концертите ще се проведат на 3, 4 и 5 септември от 19:30 часа в парк „Тюлбе“, в непосредствена близост до Тракийската гробница, съчетавайки музика, култура и неповторимата атмосфера на едно от знаковите места на Казанлък.



3 септември – ОТКРИВАНЕ

Тромбонен квартет „Августа Траяна“ – концерт

Мирослава Кацарова – концертната програма „Водите на март“



4 септември

AFTERSHOCK с вокал Камелия Господинова – концерт

АКАГА – концерт



5 септември

AIRBAG – концерт

Орлин Павлов – концертна програма



„Джазарт Казанлък“ е част от богатата културна програма на „Празници в Долината на тракийските царе“ и допълва празничния календар на Казанлък с музикални събития на открито, които събират различни поколения и почитатели на качествената музика.



Парк „Тюлбе“ – Тракийска гробница

3, 4 и 5 септември

Начало: 19:30 часа



Община Казанлък кани жителите и гостите на града да станат част от трите музикални вечери на „Джазарт Казанлък“!



