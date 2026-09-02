В рамките на програмата на „Празници в Долината на тракийските царе“ започва „Джазарт Казанлък“-музикално събитие, което ще предложи на казанлъчани и гостите на града три вечери, посветени на джаза и съвременната музика.
Концертите ще се проведат на 3, 4 и 5 септември от 19:30 часа в парк „Тюлбе“, в непосредствена близост до Тракийската гробница, съчетавайки музика, култура и неповторимата атмосфера на едно от знаковите места на Казанлък.
3 септември – ОТКРИВАНЕ
Тромбонен квартет „Августа Траяна“ – концерт
Мирослава Кацарова – концертната програма „Водите на март“
4 септември
AFTERSHOCK с вокал Камелия Господинова – концерт
АКАГА – концерт
5 септември
AIRBAG – концерт
Орлин Павлов – концертна програма
„Джазарт Казанлък“ е част от богатата културна програма на „Празници в Долината на тракийските царе“ и допълва празничния календар на Казанлък с музикални събития на открито, които събират различни поколения и почитатели на качествената музика.
Парк „Тюлбе“ – Тракийска гробница
3, 4 и 5 септември
Начало: 19:30 часа
Община Казанлък кани жителите и гостите на града да станат част от трите музикални вечери на „Джазарт Казанлък“!
Джазарт Казанлък събира любителите на джаза в три вечери под звездите
Концертите ще се проведат на 3, 4 и 5 септември от 19:30 часа в парк „Тюлбе“
В рамките на програмата на „Празници в Долината на тракийските царе“ започва „Джазарт Казанлък“-музикално събитие, което ще предложи на казанлъчани и гостите на града три вечери, посветени на джаза и съвременната музика.
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