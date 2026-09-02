Избраха 22-те финалистки за „Царица Августиада 2026“

Двадесет и две момичета бяха избрани за финалистки в конкурса „Царица Августиада 2026“. Те продължават към следващия етап от надпреварата, а новата носителка на короната ще бъде избрана на 25 септември по време на официалното откриване на XIV Фестивал на виното и културното наследство „Августиада“.

Финалистките бяха определени след кастинг в Държавна опера – Стара Загора от четиричленно жури. Интересът към конкурса тази година е рекорден общо 85 момичета заявиха желание за участие.

През следващите дни предстои професионална фотосесия на избраните момичета. Снимките ще бъдат използвани за изготвяне на индивидуални визитки, с които всяка от финалистките ще бъде представена в социалните мрежи. Публиката ще може да гласува за своята фаворитка и да определи „Момиче на публиката“.

До финала участничките ще се включат и в инициативи, свързани с основните теми на „Августиада“ – виното, гастрономията, историята и културното наследство. Те ще се запознаят с пътя на виното от гроздето до готовия продукт, ще участват в занимания по месене на хляб и ще се снимат на знакови исторически и културни места в Стара Загора.

Новата „Царица Августиада 2026“ ще бъде избрана на 25 септември по време на официалното откриване на фестивала на Античната улица на „Августа Траяна“ пред Регионалния исторически музей.

XIV Фестивал на виното и културното наследство „Августиада“ ще се проведе от 25 до 27 септември с подкрепата на Община Стара Загора. В продължение на три дни събитието ще събере винопроизводители, представители на гастрономията и туризма и почитатели на културното наследство.