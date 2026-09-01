Музиката на Бродуей се качва на сцената на Beerфестът ’26

И този път са готови да вдигнат летвата още по-високо!

Тази година ви очаква „Dreamgirls“ – едно истинско бродуейско шоу, изпълнено с музика, танци, емоции и много талант!

Историята разказва за три момичета с огромен талант и една голяма мечта – да пробият на музикалната сцена. Те имат всичко необходимо, за да успеят – невероятни гласове, талант и амбиция. Но когато идва големият шанс, идват и първите трудни избори, разочарованията, конкуренцията и любовта...

Една история за мечтите, успеха, цената на славата и приятелството, разказана чрез някои от най-впечатляващите песни в историята на мюзикъла.

А ако заглавието „Dreamgirls“ ви звучи познато – вероятно е заради едноименния филм с Дженифър Хъдсън, Еди Мърфи, Джейми Фокс и Бионсе.

На сцената ще се качат 7 момичета от класа по поп и джаз пеене, две момчета от класа по „Актьорско майсторство“, както и ученици от специалностите „Класическо пеене“ и „Народни танци“.

Към тях ще се присъедини и Божидар Рахнев – заместник-директор на училището, а музикалният бенд ще бъде в състав:Георги Белчев – пиано, Златко Стойчев – кларинет/саксофон, Атанас Георгиев – ударни

Зад сцената ще работят ученици от класовете по „Актьорско майсторство“ и „Класически танци“, а зад светлинния пулт ще застане Симеон Стоянов – ученик от класа по „Ударни инструменти“.

И това не е всичко!

В подкрепа на младите таланти на сцената ще застане и Общинският духов оркестър „Стара Загора“ с диригент маестро Виктор Крумов.

А в програмата ще чуете емблематични песни като „One Night Only“, „And I’m Telling You I’m Not Going“ и още много музика от „Dreamgirls“.

35 души на сцената. Над 40 души екип зад продукцията. Едно голямо шоу!

„Продукция от подобен мащаб и ниво не е нещо, което е привично за средно училище, но опитът и школовката, които учениците придобиват в процеса на работа, ще им се отплащат тепърва!“, казва Паолина Малешкова, идеен двигател и вокален педагог на проекта.

От НУМСИ „Христина Морфова“ благодарим на организаторите на Beerфеста за гласуваното доверие!

Благодарим на маестро Виктор Крумов за вярата и подкрепата към младите таланти на училището ни.

Благодарим и на отдел „Култура“ към Община Стара Загора за прекрасното взаимодействие и подкрепата, която получаваме!

И не на последно място – специални благодарности на Диан Георгиев, който за поредна година безвъзмездно ще застане зад аудио пулта, за да може всяка нота да прозвучи така, както трябва.

А сега остава най-важното – да бъдете там!

📍 Beerфест ’26

📅 Сряда, 2 септември

⏰ 19:00 часа

„DREAMGIRLS“

Елате да видите как мечтите звучат на живо!