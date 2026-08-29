Спектакълът е част от програмата на Празници в долината на тракийските царе, организирани от Община Казанлък и обещава вечер, изпълнена с елегантен хумор, красиви мелодии и неподражаемия виенски дух на музиката на Щраус.
В ролята на Розалинда ще се превъплъти Деси Стефанова, а Борис Тасков ще излезе на сцената като Габриел фон Айзенщайн. Публиката ще види още Елена Мишинова в ролята на Адела, Ивайло Йовчев като Алфред, Стоян Буюклиев като Княз Орловски и Теодор Петков като д-р Фалке.
В спектакъла участват още Пресиян Кисьов-д-р Блинд, Иван Кабамитов – Франк, Сарай Диаз-Ида, Борислав Веженов-Фрош, Никола Марулев-Иван, и Яница Нешева-Веселата жена.
На сцената ще бъдат и хорът, балетът и оркестърът на Държавна опера-Стара Загора, които ще допълнят пищния свят на прочутата оперета.
„Прилепът“ е истински празник на музиката и театъра-история за любов, ревност, маскирани самоличности и забавни недоразумения, облечена в изящните валсове и мелодии на Йохан Щраус-син.
Очакваме ви на 29 август от 20:00 часа на брега на язовир Копринка, за да споделим вечер с много настроение, музикален блясък и неподражаем виенски чар.
Очакват ни блясък, хумор и завладяваща музика с „Прилепът“ от Йохан Щраус-син
Тази вечер от 20:00 часа на брега на язовир Копринка публиката ще се потопи в блясъка и великолепието на един от най-обичаните оперетни шедьоври – „Прилепът“ от Йохан Щраус-син
Спектакълът е част от програмата на Празници в долината на тракийските царе, организирани от Община Казанлък и обещава вечер, изпълнена с елегантен хумор, красиви мелодии и неподражаемия виенски дух на музиката на Щраус.
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