„Rock Swings“ с Васил Петров край язовир „Копринка“

Тази вечер, 30 август, край язовир „Копринка“ ще бъде представен концертът „Rock Swings“ с Васил Петров – впечатляващият финал на музикалната програма „На брега на древния Севтополис“.



От 20:00 ч. на откритата сцена край язовира Васил Петров, Оркестърът на Държавна опера – Стара Загора, Военният биг бенд – Стара Загора и приятели под диригентството на кап. Цветомир Василев ще превърнат любими рок хитове в симфонично-джазово музикално преживяване.



Концертът поставя финал на трите вечери „На брега на древния Севтополис“, но Празниците в Долината на тракийските царе продължават. В следващите дни програмата включва изложби, „Тракийски стан“ с БагаТур, както и музикалния фестивал ДЖАЗАРТ Казанлък, който започва на 3 септември на “Тюлбето” с концерт на Тромбонен квартет „Августа Траяна“ и концертната програма на Мирослава Кацарова „Водите на март“.

Пълната програма можете да видите тук: https://www.kazanlak.bg/programa-2026