Васил Петров и „Rock Swings“ поставиха впечатляващ финал на музикалните вечери край язовир „Копринка“

С впечатляващ концерт на Васил Петров и „Rock Swings“ приключи музикалната програма „На брега на древния Севтополис“, част от Празници в Долината на тракийските царе 2026.



На откритата сцена край язовир „Копринка“ публиката се потопи в музикално преживяване, в което любими рок хитове прозвучаха в симфонично-джазови аранжименти. На сцената заедно с Васил Петров се представиха Оркестърът на Държавна опера – Стара Загора, Военният биг бенд – Стара Загора и приятели. Музикалната формация бе под диригентството на кап. Цветомир Василев.



Концертът бе кулминацията на трите музикални вечери „На брега на древния Севтополис“, които предложиха на публиката вълнуваща програма в неповторимата атмосфера край язовир „Копринка“ – мястото, под чиито води се намират останките на древния тракийски град Севтополис.



Финалната вечер съчета мащаба на симфоничната музика, енергията на рока и елегантността на джаза, превръщайки концерта в едно от запомнящите се събития в тазгодишната програма на Празниците в Долината на тракийските царе.



Музикалните вечери край язовир „Копринка“ приключиха, но празничната програма ще продължи с редица културни събития.



В следващите дни ще имаме възможност да разгледаме изложби и да се докоснем до традициите и бита на древните траки чрез „Тракийски стан“ с „БагаТур“.

На 3 септември даваме начало и на музикалния фестивал „ДЖАЗАРТ Казанлък“, който ще допълни програмата с поредица от музикални събития в парк „Тюлбе“.



Събитията, част от програмата на Празници в Долината на тракийските царе, организирани от Община Казанлък, и тази година утвърждават Казанлък като значим културен център, в който история, музика, изкуство и съвременна култура се срещат в най-емблематичната за България долина.



