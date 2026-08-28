Д-р Петя Пенкова е тазгодишният носител на наградата „Александър Фол“

Откриването премина под знака на историческата памет и отговорността за съхраняването на богатото тракийско наследство. Посланието на празничната вечер беше насочено към приемствеността между поколенията и към хората, които със своя научен и професионален труд разкриват, изследват, опазват и популяризират древната история.



В рамките на церемонията беше връчена традиционната награда на името на проф. Александър Фол за принос в проучването и изследването на тракийската култура. Отличието е учредено преди 20 години по предложение на Исторически музей „Искра“ и с решение на Общинския съвет.



Носител на наградата тази година стана главен асистент д-р Петя Пенкова. Отличието ѝ беше връчено от кмета на община Казанлък Галина Стоянова.



Д-р Петя Пенкова е реставратор и изследовател с дългогодишен професионален опит. Научните ѝ интереси са свързани с технологиите за производство на паметници на тракийската торевтика и ювелирство. Професионалната ѝ работа е свързана с редица емблематични паметници и находки, сред които сребърният наколенник от Враца, парадният нагръдник от Мезек, сребърни съдове от Рогозенското съкровище, мечът и ножницата на Севт III.



Сред значимите обекти, по които е работила, са още бронзовата фигура на лъв на Паметника на свободата на връх Шипка, бронзовите фигури на Лъвов мост в София, паметникът на Христо Ботев във Враца и паметникът на св. св. Кирил и Методий пред Националната библиотека в София. Тя е участник в над 30 международни и национални научни изложби, в повече от 20 представителни научни форума в България и чужбина и е автор на близо 40 научни публикации.



Официални гости на събитието бяха кметът на Община Казанлък Галина Стоянова, народният представител Илиана Жекова, общински съветници от общински съвет-Казанлък , заместник-кметовете на Община Казанлък, директори на културни институти, почетни граждани, Царица Роза 2026 Деница Малчева и нейните подгласнички- Йоана Мицева и Анжела Иванова, гости и граждани на Казанлък.

Поздравление и цветя бяха поднесени от името на министъра на културата Евтим Милошев.



“Добре дошли на 21-вите Тракийски празници в Долината на тракийските царе. Нека тук благодарим за това наследство, което се опитваме по най-добрия начин да пазим и да популяризираме, на нашите откриватели, които имат най-голяма заслуга за това. Бих искала да ви пожелая, освен да се наслаждавате на празниците, на събитията, повече да опознавате родния край, в който живеем.



Мили приятели, казанлъчани, наслаждавайте се на рая, в който живеем. Нека не само празниците ви водят в музея, защото там винаги има нещо ново, което да видите. Нека не само празниците ни събират, за да се докоснем до тракийската култура, която е в цялата долина.



Пожелавам ви да си обичате родния край и да го познавате повече. Честити празници!”- с тези думи кметът на Община Казанлък Галина Стоянова приветства всички присъстващи.



Културната програма на вечерта продължи със спектакъла „ФЕДОН“ ПО ПЛАТОН – 25 ВЕКА ПО-КЪСНО, представен от младежката трупа на Античен театър „Огнян Радев“ – София. Постановката пренесе философските идеи на Платон на съвременната сцена и постави пред публиката вечния въпрос за човека, душата и онова, което остава отвъд видимото.



Празничната програма включи и „Тракийски потайности“ на танцова формация „Шахира“ – София. Чрез съчетание от танц, музика, огън и светлина артистите пресъздадоха древното предание за Орейтия и северния вятър Борей и потопиха публиката в мистичния свят на тракийските легенди.



С откриването на 21-вите Тракийски празници Казанлък отново утвърди мястото си като пазител и съвременен посланик на наследството на древна Тракия.



Община Казанлък кани жители и гости да бъдат част от Празници в Долината на тракийските царе 2026- празници на паметта, духа и наследството на Долината на тракийските царе.



