Д-р Петя Пенкова е тазгодишният носител на наградата „Александър Фол“
Казанлък даде начало на 21-вите Тракийски празници-събитие, което отново събра история, наука, култура и изкуство в сърцето на Долината на тракийските...
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Казанлък даде начало на 21-вите Тракийски празници-събитие, което отново събра история, наука, култура и изкуство в сърцето на Долината на тракийските...
Тържественото откриване на празниците ще започне с връчването на Наградата “Александър Фол“
Стара Загора. Шефката на прославената археологическа експедиция „ТЕМП" Диана Димитрова е тазгодишният носител на престижната награда на името на бащат...