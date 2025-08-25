Остават броени дни до официалното откриване на 20-те юбилейни Празници в Долината на тракийските царе 2025

На 28 август (четвъртък) в 20:00 часа около Тракийска гробница, Парк “Тюлбе“, поставяме началото на незабравимо пътуване в света на тракийското величие и култура с откриването на Празници в Долината на тракийските царе 2025.

Тържественото откриване на празниците ще започне с връчването на Наградата “Александър Фол“ за принос в изследването на тракийската култура и нейното популяризиране.

Вълшебната вечер ще продължи с “БЕНДИДА – ВСЕМОГЪЩАТА ГОСПОДАРКА НА ТРАКИТЕ“ – спектакъл на Общински театър “Любомир Кабакчиев“, по програма за подкрепа на творчески проекти в областта на сценичните изкуства на Министерство на културата.

Програмата ще завърши с етно рок изпълненията на талантливите музиканти от група “Етнотикс”.

Културните събития, част от програмата на Празници в Долината на тракийските царе 2025, ще ни пренесат в древния свят на траките и ще ни потопят във величието на Долината на тракийските царе.

