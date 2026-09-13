Джазарт Казанлък събира любителите на джаза в три вечери под звездите
Концертите ще се проведат на 3, 4 и 5 септември от 19:30 часа в парк „Тюлбе“
Следете всички новини, анализи и коментари за Тракийска Гробница. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Концертите ще се проведат на 3, 4 и 5 септември от 19:30 часа в парк „Тюлбе“
Тържественото откриване на празниците ще започне с връчването на Наградата “Александър Фол“
Става дума за уникалната тракийска гробница до с. Текето
Надеждите са държавата да отпусне финансиране от фонда за аварийни разкопки
Спешно събират дарения, за да спасят откритието
Съкровището от Могиланската могила открито на строеж В центъра на Враца изкопали момиче със златен венец и обеци със сфинксове Мястото, на което п...
Стара Загора. Ден преди Великден се навършват точно 70 години от откриването на прочутата Казанлъшка тракийска гробница. Тя е открита на 19 април 1944...
Исперих. Традиционен събор в чест на Свети Илия ще събере в неделя хиляди хора в местността „Сборяново" край Исперих. На метри от гробницата на тра...
Хасково. Прочутите японски вишни сакура ще разкрасят ландшафта на уникалната тракийска гробница край хасковското село Александрово. Красивите дръвчет...