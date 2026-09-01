Семействата на още 17 новородени бяха подкрепени с ваучери за храна и памперси

Родителите на 17 новородени деца получиха еднократна финансова помощ под формата на ваучери от Община Казанлък.



Сред най-малките жители на общината са 8 момченца и 9 момиченца, като сред тях има и една двойка близнаци.



Ваучерите са предназначени за закупуване на памперси и бебешка храна и са част от последователната политика на Община Казанлък в подкрепа на младите семейства.



