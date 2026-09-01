Регионални

Семействата на още 17 новородени бяха подкрепени с ваучери за храна и памперси

Сред най-малките жители на общината са 8 момченца и 9 момиченца

Семействата на още 17 новородени бяха подкрепени с ваучери за храна и памперси
01 сеп 26 | 18:43
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Никол Симова

Родителите на 17 новородени деца получиха еднократна финансова помощ под формата на ваучери от Община Казанлък.

Сред най-малките жители на общината са 8 момченца и 9 момиченца, като сред тях има и една двойка близнаци.

Ваучерите са предназначени за закупуване на памперси и бебешка храна и са част от последователната политика на Община Казанлък в подкрепа на младите семейства.


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Автор Никол Симова
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