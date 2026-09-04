Второто издание на Z-Tronic Festival стартира днес в Стара Загора

Второто издание на Z-Tronic Festival започва днес в Стара Загора. Фестивалът се завръща в парк „Загорка“ с още по-силна програма, международно участие и амбициозната концепция да обедини електронната сцена на Балканите чрез музиката.

Под мотото „United Balkans“ в рамките на три фестивални дни на една сцена ще се срещнат артисти от България, Северна Македония, Румъния, Гърция и Германия. Събитието ще предложи на публиката разнообразие от Tech House, Techno и съвременна електронна музика, представени както от утвърдени имена, така и от представители на новото поколение DJ таланти.

Програма:

4 септември

Edd Jelev

Viktorija

UTOPIA

George Adi

5 септември

TSHOW

Adrian P

DJ Smooke

Kox

6 септември

Sound Cheff

Birben

Chris Bau

Carmen

Z-Tronic Festival 2026 ще съчетае международен артистичен състав, мощен звук и впечатляващо сценично осветление с фестивална атмосфера сред природата. Акцентът е върху срещата между хора и култури и върху посланието, че електронната музика не познава граници.

Музика, талант и емоция дадоха старт на 11-ия BEERфест в парк „Загорка“

Фестивалът ще продължи до 6 септември, а входът и през трите дни е свободен.