От днес до 5 септември Тюлбето е „Джаз“

С много музика, настроение и аплодисменти премина първата вечер на „ДЖАЗ АРТ Казанлък 2026“ – част от програмата на 21-вото издание на „Празници в Долината на тракийските царе“.



Сцената в парк „Тюлбето“ посрещна „Августа Траяна“ – първия тромбонов брас квартет в Стара Загора, който представи разнообразна програма от джазови произведения и любими евъргрийни.



Втората част на вечерта бе посветена на Мирослава Кацарова и Мирослав Турийски, които представиха концертната програма „Водите на март“ и превърнаха вечерта в истинско музикално преживяване.



„ДЖАЗ АРТ Казанлък“ за пореден път показа, че градът има своя публика за качествен джаз и че музиката под звездите има специално място в културния живот на Казанлък.



Фестивалът продължава на 4.09 с AFTERSHOCK с вокал Камелия Господинова и АКАГА, а финалната вечер на 5.09 ще бъде с AIR BAG и Орлин Павлов.



