От днес до 5 септември Тюлбето е „Джаз“
С много музика, настроение и аплодисменти премина първата вечер на „ДЖАЗ АРТ Казанлък 2026“ – част от програмата на 21-вото издание на „Празници в Дол...
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С много музика, настроение и аплодисменти премина първата вечер на „ДЖАЗ АРТ Казанлък 2026“ – част от програмата на 21-вото издание на „Празници в Дол...
73 кандидатки вече са заявили участие, а записването продължава до края на август
На този етап е разчетена една от бронзовите монети, която е на император Гордиан III
В надпяването ще участват 16 формации, всички те ще се изявят в общ концерт в събота, 3 май, от 16.00 часа в лапидариума на РИМ
Стара Загора ще има още един интересен туристически обект, казва гл. ас. Петър Калчев, директор на Регионалния исторически музей
Жени организирали кървави гладиаторски боеве в Августа Траяна
Показаха я в Регионалния музей на Стара Загора
Стара Загора. Нова част от крепостната стена на римския град Августа Траяна е била разкрита при спасителни проучвания на частен строеж на ул. "Димитър...
Стара Загора. Поставеният под №4 български тенисист Александър Лазов отстъпи на финала на международния турнир за мъже, който се проведе на кортовете...
Стара Загора. Първото издание Музикален фестивал „Августа Траяна" ще бъде поредния културен подарък за старозагорци това лято след току-що завършилия...
Стара Загора. Обновеният Античен форум на древната Августа Траяна оживя отново след повече от 2 хил. години. С бурни аплодисменти старозагорци привет...
Стара Загора. Реставрираният форумен комплекс на древната Августа Траяна ще бъде открит официално в петък с концерт-спектакълът „Магия под звездите",...
Стара Загора. Над 200 вина с доказани качества от Австрия, Македония, Гърция, Турция и България ще могат да опитат ценителите на Фестивала на виното...
Стара Загора. Откритата преди месец римска мозайка в термите на древния град Августа Траяна се разкри в целия си блясък. Върху изящното мозаечно пано...