Нови находки в Августа Траяна. Разкритието

Археолози попаднаха на нови находки в Източния некропол на Августа Траяна.

Бронзови монети с лика на император Гордиан III са открити в античния гроб, изследван от археолозите

При започналото този археологически сезон проучване на Източния некропол на Августа Траяна, старозагорският екип от археолози проучиха античен гроб. Той е с ориентация юг-север и с покритие от тегули (плоски покривни керемиди).

При проучване на скелета екипът установи, че погребаният индивид е млада жена, положена по гръб с глава на юг и крака на север. Ръцете са поставени изпънати: лявата - при лява част на таза, а дясната - върху бедрената кост. При лявото стъпало е открита част от череп на втори индивид, вероятно детски, заедно с няколко стъклени мъниста., пише БТА.

Гробният инвентар включва 9 бронзови монети, керамична амфорка, керамична миниатюрна лампа заедно с малка костена игла, керамична паничка, стъклен съд и бронзово капаче. На лявата ръка – сребърна гривна и сребърен пръстен, а на дясната – втора сребърна гривна. При лявото стъпало – желязна игла и железен предмет. В близост до стъпалата са открити ромбовидни стъклени пластини.

На този етап е разчетена една от бронзовите монети, която е на император Гордиан III (238-244 г.). Към този период археолозите датират и гробното съоръжение.

Благодарение на това откритие и на усилията на археолозите, културно-историческото наследство на град Стара Загора продължава да се обогатява.

Информацията и снимките са предоставени от РИМ Стара Загора

