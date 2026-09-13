От днес до 5 септември Тюлбето е „Джаз“
С много музика, настроение и аплодисменти премина първата вечер на „ДЖАЗ АРТ Казанлък 2026“ – част от програмата на 21-вото издание на „Празници в Дол...
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С много музика, настроение и аплодисменти премина първата вечер на „ДЖАЗ АРТ Казанлък 2026“ – част от програмата на 21-вото издание на „Празници в Дол...
Община Казанлък кани всички любители на спорта да изпробват новата настилка
След “спа процедурите”, днес фигурите на “Мечката” и “Козелът” са готови отново да посрещат усмивки и да бъдат част от спомени
Община Казанлък ще предприеме мерки за възстановяване на щетите
Мерките са част от по-широка програма за опазване на градската природа и безопасността на гражданите
Казанлък. Двата емблематични парка на Казанлък „Розариум" и „Тюлбето" ще бъдат изцяло обновени. Това съобщиха от пресцентъра на общината. Реконструкц...