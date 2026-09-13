Емблематичните фигури в парк „Тюлбето“, „Мечката“ и „Козелът“, привличат вниманието на посетителите със своя освежен вид

След “спа процедурите”, днес фигурите на “Мечката” и “Козелът” са готови отново да посрещат усмивки и да бъдат част от спомени