Официално бе открита обновената сграда на Дом за стари хора № 3 в Казанлък

Днес официално бе открита обновената и модернизирана сграда на Дома за стари хора на бул. „Александър Батенберг“ № 220 в Казанлък. Реализираните дейности осигуряват значително по-добри, съвременни и комфортни условия за живот на домуващите и за работа на служителите.



В рамките на ремонта е подменена дограмата и е направено ново разпределение на стаите, като са обособени самостоятелни санитарни възли и е осигурена достъпна среда за хора с увреждания. Допълнително са изградени 12 стаи, а пространството за домуващите е увеличено, като настаняването е намалено от трима на двама души в стая.



Изцяло са обновени електрическата, канализационната, водопроводната и отоплителната инсталация. Поставена е външна топлоизолация и са монтирани фотоволтаични панели. Сградата е газифицирана, като са изградени нова газова инсталация и газов резервоар.



Стаите са обзаведени с гардероби, скринове, нощни шкафчета, маси и столове. Осигурени са също нови мебели и електрически уреди за общите части на дома.



Финансирането на проекта за реформиране и модернизиране на Дома за стари хора е осигурено по сключен от Община Казанлък договор за извършване на строителство, ремонт, реконструкция и обновяване на сградния фонд на социалната услуга. Дейностите се финансират по инвестиция „Модернизиране на дългосрочната грижа“ към Националния план за възстановяване и устойчивост.



Сред официалните гости на празничното откриване бяха Галина Стоянова-кмет на Община Казанлък, Николай Златанов-председател на Общински съвет-Казанлък, заместник-кметовете Сребра Касева и Аксения Тилева, Петър Курдов-управител на „СК Билдинг“ АД-фирмата, извършила ремонта, Марияна Кънчева-началник на отдел „Хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане“ -Казанлък, както и социални работници от дирекцията.



Празничната програма започна с музикални изпълнения на талантливите деца от ОДК „Св. Иван Рилски“-Галена Николова, Рая Бакърджиева, Сияна и Никол Кехайови, с ръководител Тони Говедарова. Последва изпълнение на Клуба по спортни танци „Роза“ към Общински детски комплекс „Св. Иван Рилски“, с ръководител Петър Радев.



Водосвет за здраве, благополучие и дълголетие на всички, които ще живеят и работят в обновения дом бе отслужен от отец Иван.



Символичното ново начало бе поставено с тържественото прерязване на лентата от кмета на Община Казанлък Галина Стоянова и управителя на „СК Билдинг“ АД Петър Курдов.



Директорът на Дома за стари хора Пенка Ганарева изрази своята благодарност към кмета Галина Стоянова и общинското ръководство:



„Госпожо Стоянова, благодарим Ви за професионализма, за личната Ви грижа и за това, че администрацията под Ваше ръководство работи неуморно, за да се случи това откриване днес. Вие доказахте, че социалната политика в нашата община се прави с мисъл за хората.“



От своя страна Галина Стоянова пожела на домуващите здраве, добро настроение и спокойствие, да се чувстват щастливи в своя обновен дом и да се наслаждават на всеки ден.