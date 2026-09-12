Официално бе открита обновената сграда на Дом за стари хора № 3 в Казанлък
Водосвет за здраве, благополучие и дълголетие на всички, които ще живеят и работят в обновения дом бе отслужен от отец Иван
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Водосвет за здраве, благополучие и дълголетие на всички, които ще живеят и работят в обновения дом бе отслужен от отец Иван
Етъл Кейтърам е и най-възрастната британка на всички времена
Оперираха жената в най-тежко състояние
По-добри условия в дома за стари хора
Обитателите са евакуирани
Станало е след спречкване
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Благоевград. Баби и дядовци от Разлог демонстрират здрав дух и здраво тяло с ежеседмични тренировки във фитнес клуб. В спортното предизвикателство се...
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