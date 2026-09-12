Всичко за Дом За Стари Хора

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Старци гледат БГ филми

Старци гледат БГ филми

Месец на българското кино и театър организира в Дома за стари хора „Св. Иван Рилски" в Радомир местното читалище „Напредък". Прожекциите започнаха...

27 март | 11:36
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