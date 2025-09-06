Общински съветник припадна в Бургас

Извънредна ситуация в Бургас.

Общинският съветник от ГЕРБ Георги Маринчев припадна по време на честванията за Съединението на площадчето пред Военния клуб, съобщава "Флагман".

Събитието започна с официална церемония по издигането на националния флаг и знамето на Бургас на площад „Атанас Сиреков“, след което бяха поднесени венци пред паметника на 24-ти пехотен черноморски полк.

Именно там Маринчев, дългогодишен съветник и представител на „Гергьовден“ в града, загуби съзнание пред очите на колегите си и присъстващите граждани.

Първа му помогна д-р Лидия Стефанова, също общински съветник от ГЕРБ, която реагира бързо и оказа първа помощ.

На място бе извикана линейка, а при пристигането на медицинския екип Маринчев вече бе контактен.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com