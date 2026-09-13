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Жива верига за блок "Тодорка"

Жива верига за блок "Тодорка"

Злощастните собственици на ипотекирани жилища от русенската кооперация "Теодора" спряха с жива верига описа на жилищата им вчера. Измамените собствени...

03 ноември | 19:55
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