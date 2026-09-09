Жената, която уши знамето на българската свобода

В историята на всяка нация има личности, чиито имена се превръщат в символ на цяла епоха. За България едно от най-ярките и силни имена е това на Райна Попгеоргиева Футекова, останала в народната памет като Райна Княгиня. Тя не е просто девойката, ушила знамето на Априлското въстание; тя е пример за невероятна смелост, интелект и воля, платила огромна лична цена за свободата на родината си.

Пътят на едно необикновено момиче

Родена през 1856 г. в Панагюрище, Райна израства в семейство, което цени образованието. За разлика от повечето момичета по това време, тя завършва престижното девическо училище в Стара Загора и се завръща в родния си град като главна учителка. Млада, интелигентна и уважавана, тя бързо привлича вниманието на местните революционери.

Знамето и върхът на славата

Когато подготовката за Априлското въстание през 1876 г. достига своя пик, Георги Бенковски поставя пред 20-годишната учителка съдбоносна задача – да ушие главното знаме на панагюрските въстаници.

Райна приема, въпреки че напълно осъзнава смъртната опасност. В продължение на седмици тя бродира със златни конци думите „Свобода или смърт“ и разярения български лъв върху зеления копринен плат.

На 22 април (по стар стил), по време на освещаването на знамето, по настояване на гражданите и на самия Бенковски, Райна го развява, качена на кон, пред възторжената тълпа. Този миг я превръща в живата икона на бунта и оттам идва прозвището ѝ „Княгиня“.

Голготата след разгрома

След жестокото потушаване на въстанието, съдбата на Райна става трагична. Баща ѝ е убит пред очите ѝ, а тя е заловена от османските власти. Подложена е на нечовешки изтезания, разпити и унижения в Пловдивския затвор. Пребивана и оставена на хляб и вода, тя не предава никого.

Благодарение на застъпничеството на чуждестранни дипломати (сред които американския консул Юджин Скайлър и руския вицеконсул Алексей Церетелев), Райна е освободена и изпратена да учи в Русия.

Първата дипломирана акушерка в България

В Москва Райна не остава просто бежанка. Тя завършва медицина и става първата дипломирана българска акушерка. Там написва и своята „Автобиография“, която е първата книга за Априлското въстание.

След Освобождението тя се завръща в България, омъжва се за революционера Васил Дипов и ражда петима синове, четирима от които стават офицери в българската армия. Въпреки бедността, влошеното здраве след затвора и ранната смърт на съпруга ѝ, Райна продължава да работи неуморно. Тя помага на стотици бедни жени в София да предродят децата си безплатно и основава първото акушерско дружество у нас.

Заветът на Княгинята

Райна Княгиня умира през 1917 г. на 61-годишна възраст. Тя остава в българската история не само като романтичен образ от епохата на Възраждането, но и като пример за модерна, силна и независима жена. Тя доказва, че българката може да бъде едновременно революционер на бойното поле и будител в мирно време.

