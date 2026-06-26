Храмът на Херакъл – новият символ на Хераклея Синтика

В свят на несигурност, България има нужда от добри новини, каза проф. Людмил Вагалински, ръководител на разкопките в античния град

-Проф. Вагалински, едно от най-новите и впечатляващи открития е мозаечният под в храма на Херакъл. Какво разкри той за историята и функциите на сградата?

– Мозаечният показва, че храмът на Херакъл е бил богато украсен. За съжаление е запазена само малка част от него – в един от ъглите на сградата. Мозайката е пострадала вследствие на вражески нападения и ремонти.

Въпреки това тя свидетелства за високия естетически вкус на жителите на Хераклея. Изпълнението е майсторско – дори от запазените фрагменти се вижда стремеж към дълбочина и игра на цветовете, които създават усещане за по-голямо пространство. Мозайката е ценна находка, която обогатява познанията ни за храма на Херакъл, комуто е наречен градът.

– Можем ли да я сравним с други подобни находки?

– Хераклея Синтика се намира в пределите на древна Македония. Това са земи на тракийското племе синти, включени още при Филип II в границите на Македонското царство. По-късно областта става част от римската провинция Македония.

Като изключим популярния в Античността орнамент „бръшлянови листа“, мозайката се различава като орнаментални мотиви от познатите ни в древна Тракия.

Най-важното обаче е да уточним хронологията на храма. От нея зависи и точната датировка на мозайката. Едва след това можем да търсим най-близките ѝ паралели.

– Тази година основният акцент в проучванията е именно храмът на Херакъл?

– Да, храмът на Херакъл е нашият основен акцент, както и непосредствената му околност. Интересува ни как е било организирано публичното пространство около него – улици, портици и пр. Храмът доминира и определя градоустройството в тази част на Хераклея.

До края на лятото трябва да завършим проучванията и да подготвим храма и прилежащите му архитектурни обеми за трайна консервация и бъдеща туристическа инфраструктура. Убеден съм, че храмът ще се превърне в един от основните акценти на Хераклея Синтика и дори в известна степен ще измести Гражданската базилика. Освен че е по-древен, той най-вероятно е бил и главният храм на града.

– Една от находките, която веднага привлече вниманието, е статуята, за която се предполага, че изобразява Артемида. Потвърждава ли се тази хипотеза?

– В преддверието на храма открихме мраморни стъпала, обути в сандали. Предполагаме, че фигурата представяла Артемида. Нейният култ бил много популярен на Средна Струма през Античността и то преимуществено като Артемида Ловджийка.

Според новооткритите надписи Херакъл бил почитан в Хераклея също в качеството му на Ловец. Този култ бил характерен за Древна Македония.

– До кога ще продължат археологическите проучвания?

– До началото на октомври. Работим усилено особено по разкриване и осмисляне на архитектурата около храма.

В началото на сезона част от екипа работеше северно от него, където миналата година открихме сграда с подова мозайка. В този участък тази година открихме кладенец и канал, изграден около 100 година пр. Хр.

Сега концентрираме усилията си върху подготовката на обекта за втория етап на социализация, който Община Петрич ще реализира по спечелен проект в Министерството на регионалното развитие.

Запазени храмове на Херакъл за изключителна рядкост. Вече съобщихме чрез медийната платформа „Археология Булгарика“, че под настоящия храм лежи по-стар храм със сходен план и размери, който най-вероятно също бил посветен на Херакъл скоро след основаването на града.

– Всяка година все повече туристи посещават Хераклея Синтика. Наблюдавате ли и тази година засилен интерес?

– Интересът към Хераклея расте, което показва, че всички сме си свършили добре работата. Община Петрич и Историческият музей в Петрич управляват умело обекта.

Радват ме многобройни организирани посещения на ученици. Потокът от индивидуални български и чужди туристи също не секва. Община Петрич планира належащо разширяване на паркинга към обекта.

Чрез „Археология Булгарика“ новините за обекта достигат до престижни чужди медии от САЩ, Франция и Италия, които ни търсят за допълнителна информация.

Допълнително популяризираме обекта чрез историческия трилър на Ирина Вагалинска „Мистерии в Хераклея Синтика“. Тази година го издадохме на английски език, окуражени от успеха на българската версия.

– Осигурено ли е необходимото финансиране за археологическите дейности и консервацията през този сезон?

– Не мога да се оплача. След 2015–2016 г. обектът получава периодично целево финансиране от Министерски съвет. Община Петрич също подкрепя археологическото проучване на Хераклея чрез свои проекти. На конкурсен принцип успяваме да осигурим финансиране от Министерство на културата.

Без подобно финансиране нямаше да постигнем досегашните добри резултати. Оставам умерен оптимист за бъдещото финансиране на разкопките в Хераклея.

– Искате ли да добавите нещо в края на нашия разговор?

Живеем в напрегнато време, белязано от военни конфликти и всеобща несигурност. Добрите новини от и за България са ни особено нужни. Стараем се „да произвеждаме“ такива.

Снимки: „Археология Булгарика“

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